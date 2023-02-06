Россия обвинила Украину в применении химического оружия

Опубликовано: 06.02.2023 11:44 , Обновлено: 06.02.2023

Подконтрольные России «власти ДНР» обвинили украинских военных в применении химического оружия. Об этом заявило ТАСС 6 февраля.

Российское агентство со ссылкой на «советника врио главы ДНР Ян Гагин» написало, что это якобы произошло «на разных участках фронта, преимущественно на соледарском и артемовском [бахмутском] участках».

Гагин утверждает, что у бойцов появились «тошнота, рвота, сильное головокружение».

Однако никаких доказательств ни он, ни ТАСС не привели. В Украине пока информацию не комментировали.

[info_b]Отметим, что применение химического оружия запрещено Конвенцией, которая вступила в силу 29 апреля 1997 года. К ней присоединились как Украина, так и Россия.[/info_b]

Ранее Россия уже обвиняла Украину в создании «грязной бомбы». В Киеве назвали это «абсолютным и вполне предсказуемым абсурдом». В свою очередь эксперты объясняли заявление РФ «тотальным фиаско на фронте».