Россия обвинила Украину в применении химического оружия
Подконтрольные России «власти ДНР» обвинили украинских военных в применении химического оружия. Об этом заявило ТАСС 6 февраля.
Российское агентство со ссылкой на «советника врио главы ДНР Ян Гагин» написало, что это якобы произошло «на разных участках фронта, преимущественно на соледарском и артемовском [бахмутском] участках».
Гагин утверждает, что у бойцов появились «тошнота, рвота, сильное головокружение».
Однако никаких доказательств ни он, ни ТАСС не привели. В Украине пока информацию не комментировали.
[info_b]Отметим, что применение химического оружия запрещено Конвенцией, которая вступила в силу 29 апреля 1997 года. К ней присоединились как Украина, так и Россия.[/info_b]
Ранее Россия уже обвиняла Украину в создании «грязной бомбы». В Киеве назвали это «абсолютным и вполне предсказуемым абсурдом». В свою очередь эксперты объясняли заявление РФ «тотальным фиаско на фронте».