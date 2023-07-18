Россия обвинила Украину в атаке беспилотников по Крыму

Опубликовано: 18.07.2023 09:04 , Обновлено: 18.07.2023

В ночь на 18 июля по объектам на территории Крыма были выпущены 28 беспилотников. Об этом утром заявили в Министерстве обороны России, обвинив при этом Украину в террористической атаке.

По данным Минобороны, ни один беспилотный летательный аппарат своей цели не достиг: 17 были сбиты средствами противовоздушной обороны, ещё 11 - потерпели крушение после того, как были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

В российском военном ведомстве подчеркнули, что пострадавших и разрушений в результате ночной атаки беспилотников нет. При этом там не уточнили, где были сбиты беспилотники и какие именно объекты полуострова были их главной целью.

Появилось видео подрыва Крымского моста

Напомним, что в ночь на 17 июля была совершена атака по Крымскому мосту с помощью боевых морских дронов. В России произошедшее официально признали терактом и возбудили уголовное дело. Ответственность при этом российские власти возложили на украинские спецслужбы.

Россия ударила по Одессе в отместку за Крымский мост, но не попала — ВСУ

А в ночь на 18 июля Россия атаковала Одессу 6-ю ракетами “Калибр” и десятками беспилотников “Шахед”. Областная военная администрация Одессы сообщила, что все ракеты были сбиты, также был уничтожен 21 беспилотник Shahed-136. В Одессе утверждают, что обломками сбитых «Калибров» и взрывная волна от их уничтожения повредили часть портовой инфраструктуры и близлежащих жилых домов.