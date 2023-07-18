Россия ударила по Одессе в отместку за Крымский мост, но не попала - ВСУ

Опубликовано: 18.07.2023 08:29 , Обновлено: 18.07.2023

Ночью с 17 по 18 июля Россия атаковала Одессу 6-ю ракетами "Калибр" и десятками беспилотников "Шахед". Это призошло на фоне разрушений на Крымском мосту, после атаки утром в понедельник, как говорят, морских беспилотников.

Областная военная администрация Одессы сообщила, что все ракеты были сбиты, также был уничтожен 21 беспилотник Shahed-136. В Одессе утверждают, что обломками сбитых “Калибров” и взрывная волна от их уничтожения повредили часть портовой инфраструктуры и близлежащих жилых домов.

Эти данные подтвердили и в ВСУ. «Все ракеты были уничтожены силами противовоздушной обороны. К сожалению, обломками сбитых ракет и взрывной волной от сбития повреждены объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домовладений. В собственном доме ранения получил пожилой человек, он госпитализирован», - говорится в сообщении командования “ЮГ” ВСУ.

По данным украинских военных, непосредственно перед ракетным ударом российские военные запустили несколькими волнами дроны-камикадзе, чтобы выявить и вымотать украинскую ПВО, уверены украинские военные.

Ранее Телеграф сообщил, что 17 июля, во время совещания по взрыву на Крымском мосту президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия ответит на этот удар. Он заявил, что Минобороны РФ «уже готовит соответствующие предложения».

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