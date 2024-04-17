Россия начала вывод своих войск из Нагорного Карабаха

Опубликовано: 17.04.2024 14:17 , Обновлено: 17.04.2024

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня, 17 апреля, подтвердил информацию азербайджанских СМИ о том, что российские миротворцы покидают Нагорный Карабах. Об этом сообщило информагентство "ТАСС".

Напомним, российский миротворческий контингент был направлен в Карабах в 2020 году после подписания соглашения о прекращении огня. Контингент развернули вдоль линии соприкосновения в Карабахе и вдоль Лачинского коридора, который соединяет регион с Арменией.

Согласно договорённостям, туда направили 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 БТР и 380 единиц автомобильной и специальной техники. Разместить миротворцев в регионе планировалось на пять лет — до 2025 года.

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Ранее Telegraf.news писал, что Самвел Шахраманян, президент непризнанной республики, подписал указ, согласно которому с 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика (Арцах) прекратила своё существование.

В документе говорится, что с января распущены все «государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении». Подчеркивается, что решение о ликвидации Карабаха принято из-за сложной военно-политической ситуации, исходя из «приоритета обеспечения физической безопасности народа Арцаха».

Кроме того, была учтена договоренность с представителями Азербайджана о возможности для жителей непризнанной республики, включая сложивших оружие военных, беспрепятственно выехать в Армению.

Глава Нагорного Карабаха подписал указ о ликвидации непризнанной республики