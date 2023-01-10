"Россия на пороге военного поражения" - Гиркин

🎤 Мнение

Опубликовано: 10.01.2023 17:10 , Обновлено: 19.01.2023

Известный российский военный блогер Игорь Гиркин (по кличке Стрелков) ответил российскому политологу Сергею Маркову на просьбу прекратить "нападки" на Владимира Путина. А заодно дал прогноз на исход войны в Украине.

Марков попросил Игоря Гиркина-Стрелкова “скорректировать” свои выступления, а ещё лучше проявить свой потенциал не только в теории, но и на поле боя.

Бывший “минстр обороны ДНР” не остался в долгу и ответил политологу.

“Передайте политологу Маркову, что у верховного главнокомандующего за 8 с лишним лет не нашлось желания использовать мои способности хоть как-нибудь, более того - президент и верховный главнокомандующий 9 лет подряд поступал ровно противоположно тому, что просил и умолял сделать я. По сей день такая ситуация не изменилась ни на йоту”, - пожаловался Игорь Гиркин.

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По его мнению, Россия находится “на пороге военного поражения и никакое взятие мелких городов и посёлков ситуации не меняет”.

“И отвечать за это должны не только бездарные генералы и корыстные чиновники, но и тот главнокомандующий который их назначил и упорно не желает их менять. Я против смены главкома во время войны. Но отсутствие критики катастрофу не предотвратить и даже не отсрочить”, - сокрушался в своес сообщении Игорь Гиркин.

Ранее Телеграф сообщил, что российский ультраправый военный блогер, бывший офицер ФСБ и “экс-министр обороны ДНР” Игорь Гиркин заявил, что штурм российскими силами Бахмута и Соледара не привел к захвату важных позиций ВСУ. И может считаться стратегическим поражением.

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