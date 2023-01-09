Российская армия под Бахмутом потерпела стратегическое поражение - Гиркин

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Опубликовано: 09.01.2023 15:18 , Обновлено: 19.01.2023

Российский ультраправый военный блогер, бывший офицер ФСБ и "экс-министр обороны ДНР" Игорь Гиркин заявил, что штурм российскими силами Бахмута и Соледара не привел к захвату важных позиций ВСУ. И может считаться стратегическим поражением.

“Что касается сообщения о, якобы, имеющем место прорыве “Вагнера” в центр Соледара - то никаких уточняющих данных в моем распоряжении нет. В любом случае - до взятия Бахмутско-Соледарской агломерации - очень далеко. “Сражение на истощение” (взаимное) может продолжаться еще не один месяц”, - спрогнозировал Игорь Гиркин (по кличке Стрелков).

По его мнению, даже взятие российскими войсками Бахмута будет лишь тактической победой. Но “стратегически - мы уже проиграли, вновь бросив лучшие силы и средства “на негодный объект”, - написал российский обозреватель.

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“Виноваты в этом, конечно, не Пригожин и не военное командование “Вагнера”, а руководство ГШ ВС РФ и командующий фронтом - генерал Суровикин. Но ответственность с руководства “частников” снимать полностью всё-же не стоит. Ибо тот командир, который позволяет так бездарно и безрезультатно расходовать своих солдат (даже действуя по приказу) - не может считаться хорошим военачальником ни в коем случае”, - сделал он вывод.

Соледар полуокружили

В Украине, кстати, заявили о перегруппировке в районе самых “жестоких боёв” под Бахмутом и Соледаром. Но в отличие от российской “перегруппировки” в Харьковской области, все наоборот прислали туда больше войск для обороны.

А советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что соледар, который находится рядом с Бахмутом уже полуоеружили.

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“В Соледаре достаточно тяжелая обстановка. Его полуокружили, то есть в такую подкопку взяли. Это хорошо видно на карте. Обстановка тяжелая, но стабильно контролируемая. Все, что сказали про взятие Соледара, — полная ложь. Все, что сказали про прорыв центра, — ложь. Центр Соледара — это достаточно условная категория, это же набор шахмат, по сути районов, разбитых на шахматы”, - уточнил Алексей Арестович.

“Там есть, конечно, условный центр, но они туда не зашли. Их основные усилия — отрезать Соледар от Бахмута с юга и перерезать дорогу Соледар — Славянск. Вот они и продвигаются туда понятно как — это участок поля перед Бахмутом. Там просто трупы в поломку”, — заявил советник ОП.

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