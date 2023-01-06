Путин сделал решительный шаг к капитуляции — Гиркин
Россиянин, «экс-министр ДНР», приговоренный судом в Гааге к пожизненному заключению за терроризм, Игорь Гиркин (Стрелков) выразил мнение, что президент РФ Владимир Путин своим объявлением об «одностороннем перемирии» с Украиной сделал шаг к капитуляции.
«Владимир Владимирович сделал настолько смелый и решительный шаг к поражению и капитуляции в текущей войне, каких еще не было за минувшие 10,5 месяцев т.н. “СВО”. Гаага аплодирует и начинает готовить камеру», — написал он в своих соцсетях.
Кроме того, по словам Гиркина, за 36 часов «воздержания» российских войск украинцы серьезно укрепят свои позиции и усилят гарнизон.
Он также иронично отметил, что солдаты РФ «просто в восторге» от заявления Путина.
«Деэскалацию» и “перегруппировку”, а также “непростое решение” ВС РФ уже оценили. Теперь — новый этап», — резюмировал Гиркин.
К слову, «односторонним перемирием» в России недоволен не только он. Например, военкор Борис Рожин заявил, что таким образом «Запад раскачивает в РФ кейс слабости и некомпетентности власти». При этом само перемирие никто соблюдать не будет.
А ТГ-канал Рыбарь назвал приказ Путина «бросанием бисера перед свиньями», причем и перед своими.
В соцсетях отреагировали на приказ Путина — «Войны нет, а перемирие есть?»