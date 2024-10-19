Россия и Украина обменялись военнопленными – по 95 человек с каждой стороны

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Опубликовано: 19.10.2024 08:34 , Обновлено: 19.10.2024

В пятницу, 18 октября, Москва и Киев обменялись военнопленными. С каждой стороны домой вернулись по 95 солдат.

В Минобороны России сообщили, что договориться об очередном обмене военнопленными удалось при посредничестве Объединённых Арабских Эмиратов. Эта же страна выступала посредником в аналогичных переговорах Киева и Москвы и в прошлом - зимой и летом этого года.

Российских освобождённых солдат вначале доставили в Беларусь. Там им, по данным российского Минобороны, оказали необходимую психологическую и медицинскую помощь, дали возможность связаться с родственниками, после чего их отправят в Россию “для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России”. Ведомство опубликовало видео, как российских солдат размещают по автобусам, чтобы доставить на родину.

С украинской стороны обмен в формате “95 на 95” подтвердил президент Владимир Зеленский. По его словам, в Украину вернулись военные, защищавшие “Азовсталь”, Мариуполь, участвовавшие в боях под Донецком, Луганском, Харьковом, а также в Киевской, Черниговской и Херсонской областях.

В своём Telegram-канале украинский лидер опубликовал кадры встречи освобождённых с близкими, которые дожидались их на родине.

Ранее Telegraf.news рассказал, что 16 октября президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховной Раде свой “план победы”. На следующий день он повторил его в стенах Европейского совета. План состоит из пяти основных пунктов и трёх дополнительных “тайных приложений”, которые публично он освещать не стал, но сообщил, что их “представили партнерам” Украины.

Зеленский представил «план победы» Украины из 5 пунктов и 3 «тайных приложений». Как отреагировал Кремль?

По словам Зеленского, если все пункты его плана будут выполнены, войну с Россией можно будет закончить «не позднее 2025 года». Впрочем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал этот план «эфемерным», а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал назвал его “ужасающими” и вместо поддержки Киеву призвал лидеров Германии и Франции начать переговоры с Москвой “от имени всего ЕС”.

Орбан раскритиковал «ужасающий» план Зеленского и призвал Германию и Францию к переговорам с Москвой «от имени всего ЕС»