Орбан раскритиковал «ужасающий» план Зеленского и призвал Германию и Францию к переговорам с Москвой «от имени всего ЕС»

Опубликовано: 18.10.2024 09:13 , Обновлено: 18.10.2024

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал "план победы", представленный президентом Украины Владимиром Зеленским на заседании Европейского совета. Предложения украинского лидера политик назвал "ужасающими" и вместо поддержки Киеву призвал лидеров Германии и Франции начать переговоры с Москвой "от имени всего ЕС".

По мнению Орбана, нынешняя стратегия, которой придерживается Евросоюз “не работает”.

“Я один из тех, кто призывает Евросоюз изменить свою нынешнюю стратегию. Евросоюз вступил в эту войну с плохо организованной, плохо выполненной стратегией, построенной на основе плохих расчетов. Мы проигрываем эту войну, поэтому стратегия не работает. Нам нужно что-то изменить!”, - написал венгерский премьер на своей странице в Facebook.

Он пояснил, что подразумевает под изменением стратегии отнюдь не усиление военной поддержки Украины, предоставление Киеву “более опасного и дальнобойного оружия”, а переход к “стратегии мира”, прекращение огня и мирные переговоры с Россией.

Орбан сообщил, что планирует обратиться к канцлеру Германии Олафу Шольцу и президенту Франции Эммануэлю Макрону начать переговоры с Россией “как можно скорее” и “от имени всего Евросоюза”, чтобы “найти выход из сложившейся ситуации”.

Отметим, что позиция венгерского лидера противоречит позиции большинства европейских лидеров, в том числе, главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля. Тот наоборот выступал за выделение Украине ещё больше военной поддержки и, в частности, призывал Совет ЕС разблокировать платежи из Европейского фонда мира. Венгрия не позволяет этого сделать уже более года, в результате, Киев не может получить порядка 6,6 млрд евро из этого фонда.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что война России и Украины может быть закончена за 15 дней. По мнению главы европейской дипломатии, именно столько продержится украинская армия без финансовой и практической поддержки со стороны западных союзников Киева.

«Но хотим ли мы этого?» — Боррель рассказал, как закончить войну в Украине «за 15 дней»