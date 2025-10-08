Россия и Китай не договорились по альтернативе для Европы - Reuters

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Опубликовано: 08.10.2025 09:15 , Обновлено: 08.10.2025

Россия столкнулась с новыми трудностями в переговорах с Китаем о цене газа для нового трубопровода «Сила Сибири — 2». И это несмотря на недавнее подписание меморандума о строительстве нового газопровода.

Третьего сентября Россия объявила, что Китай наконец-то согласился построить газопровод “Сила Сибири - 2”, о котором Москва просила уже долгие годы. Российские СМИ сообщили, что подписанный Китаем, Монголией и Россией меморандум - это обязывающий документ, и строительство точно состоится.

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Однако, несмотря победные заявления, ключевые вопросы между Россией и Китаем остаются нерешёнными. А это может повлечь задержки в реализации проекта.

[inf]Для России и “Газпрома” совместный с Китаем проект стал бы серьезной компенсацией потерянной прибыли после того, как Евросоюз значительно сократил импорт энергоресурсов из РФ. Газопровод «Сила Сибири — 2» — стратегический проект для России, Китая и Монголии. Его цель — поставлять 50 миллиардов кубометров газа в год. Переговоры по нему велись с 2022 года. [/inf]

Оказалось, что в ходе визита Путина в Китай в начале сентября сторонам не удалось достичь соглашения по цене на газ.

Китай, пользуясь удобной ситуацией, поставил перед Москвой требование о снижении стоимости. Сейчас Пекин уже платит на 38% меньше, чем другие клиенты «Газпрома». В следующем году ожидается снижение цены до 240 долларов за тысячу кубометров, что будет на 37% ниже, чем для других клиентов.

Однако Китай требует цены, сопоставимые с внутренними, что Россия пока не принимает. По оценкам экспертов, даже если соглашение будет достигнуто, строительство займёт не менее пяти лет, а выход на полную мощность будет возможен только ещё через пять лет после завершения строительства.

По данным источников агентства Reuters, построенная первая нитка газопровода под названием «Сила Сибири-1» обеспечивает транзит 38 миллиардов кубометров газа в год. Новый же трубопровод увеличит этот объём на 50 миллиардов, но его строительство может занять время до 2035 года.

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