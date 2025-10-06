"Газпром" предсказал Европе проблемы с газом зимой. Что на это говорят в ЕС?

Опубликовано: 06.10.2025 20:43 , Обновлено: 08.10.2025

Российская компания "Газпром" опубликовала заявление, в котором заявила о "проблемах с подготовкой Европы к зиме", которые при этом усугубляются.

Российский газовый монополист считает, что “в случае сильных или долгих морозов недостаточный объем газа в ПХГ может поставить под угрозу газоснабжение потребителей” в Европе.

В качестве доказательства в российской компании привели статистику Gas Infrastructure Europe (GIE) на 4 октября, согласно которой, объем газа в подземных хранилищах Европы составил 83,8 млрд куб. м. “Это на 12,8% (или 12,3 млрд куб. м) меньше, чем год назад, и только седьмой результат на эту дату за историю наблюдений”, - подсчитали в “Газпроме”.

Там привели в пример Германию и Австрию, которые обладают крупнейшими хранилищами, но в этом году начали отбор газа при уровнях заполненности ниже 90% (76,3% и 84,9% соответственно).

Согласно данным Reuters, которое тоже сослалось на группу Gas Infrastructure Europe, по состоянию на 4 октября мощность газовых хранилищ ЕС составляла 82,75%, достигнув самого низкого уровня с 2021 года.

“Снизило привлекательность хранения газа”

Министерство экономики и энергетики Германии ещё месяц назад уже комментировало слухи о рисках острой нехватки газа предстоящей зимой. Европейские СМИ тоже заметили, что Европа в 2025 году стала запасаться меньшим количеством газа на зиму.

“В отличие от предыдущих лет, в настоящее время у нас есть четыре плавучих терминала сжиженного природного газа (СПГ), доступных для поставок, - сообщил ARD представитель министерства. - Терминалы обеспечивают очень гибкую возможность импорта газа в течение всего года. Это относительно снизило привлекательность хранения газа”.

Ранее Германия не дожидаясь решения ЕС установила свои собственные лимиты обязательных запасов газа на зиму. Министерство энергетики в Берлине сократило целевой показатель с 90% до 80%.

По мнению аналитиков, в связи с перестройкой энергосистемы Европы после 2022 года и увеличением доли СПГ, закачивать много газа в хранилища - означает повышать цены на него. И уровень в 90% - избыточный.

Что касается Австрии, то там в 2025 году отчитались о росте поставок газа. Центральный газовый хаб Австрии зафиксировал увеличение объемов торгов на своей платформе в этом году, преодолев последствия прекращения поставок российского газа через Украину, сообщил исполнительный директор Готфрид Штайнер. Хаб увеличил поставки газа через Германию и Италию.

Европа переключилась на американский газ?

Тем не менее, по данным агентства Reuters, Европе потребуется импортировать до 160 дополнительных партий сжиженного природного газа, что усилит ее зависимость от американского газа.

В агентстве сообщили, что импорт СПГ в Европу в этом году вырастет до 820 танкеров с 660 в прошлом году, что составляет 48% от всех поставок газа в ЕС, при этом аналитики прогнозируют потребность этой зимой примерно в 16 млрд кубометров.

До начала российско-украинского конфликта в 2022 году Россия обеспечивала Германию почти 55% природного газа и 35% сырой нефти. Впоследствии Германия присоединилась к западным санкциям в отношении Москвы и объявила о планах прекратить свою зависимость от российских энергоносителей. С тех пор Германия прекратила почти весь импорт газа из России.

В России же с момента отказа Европы от российского газа не раз предрекали холод в домах европейцев и энергетический кризис. Евросоюз, хотя и столкнулся с ростом цен на энергоносители, за последние годы проходил отопительные периоды без кризисов.