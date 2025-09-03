Китай потребовал от России газ по цене, как для Беларуси? Эксперты рассказали, о чём не договорились Москва и Пекин

Опубликовано: 03.09.2025 20:41 , Обновлено: 03.09.2025

Россия объявила, что Китай наконец-то согласился построить газопровод "Сила Сибири - 2", о котором Москва просила уже долгие годы. Российские СМИ сообщили, что подписанный Китаем, Монголией и Россией меморандум - это обязывающий документ, и строительство точно состоится.

В беседе с South China Morning Post специалист по России и Центральной Азии в Шанхайском институте международных исследований Чжао Лун заявил, что Китай и Россия не достигли окончательного консенсуса. А речь идёт о прогрессе лишь в некоторых вопросах. С ним заочно согласился председатель Китайского института энергетической безопасности Виктор Гао, сказав, что заявления России о строительстве “Силы Сибири - 2” как о решённом деле - преждевременны.

Сам формат документа - меморандум, а не договор, говорит о том, что речь идёт о намерениях, а не о завершённой сделке. При этом, по мнению экспертов, подписанный меморандум содержит лишь общие положения, сообщило издание Financial Times.

Главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов заявил, что Китай и Россия пока не договорились о самом главном - цене за российский газ, который будет поставляться в Китай.

Владимир Путин в среду заявил, что российский газ будет поставляться по трубопроводу «Сила Сибири - 2» по «рыночным» ценам. Но не назвал даже приблизительные ценовые рамки.

«Здесь нет никакой благотворительности — ни с одной, ни с другой стороны. Это взаимовыгодные договорённости. Они реализуются на рыночных принципах, исходя из этих рыночных принципов, складывающихся именно в этом регионе. И, кстати, цена на этот продукт, она формируется не исходя из сегодняшних цен, а по определённой формуле. А носит эта формула чисто объективный характер и рыночный», — заверил Путин.

В то же время глава Кремля уточнил, что Китай всё равно будет покупать российский газ дешевле, чем страны Европы. Однако в случае, если Пекин и Москва не договорятся о цене, китайцы всегда могут отказаться от строительства.

Некоторые источники называют от 60 до 120-130 USD за тысячу кубометров желаемым для Китая уровнем цен (последняя как раз та цена, о которой говорили в России и Беларуси, когда заключили договор о поставках газа). В то же время РФ настаивает на цене в 265-350 USD.

На данный момент у Китая есть альтернативные источники поставок газа, и ему некуда торопиться. В то же время Россия потеряла значительную долю европейского рынка и валютные доходы в бюджет. Пекину, в отличие от Москвы, может быть выгодно затянуть реализацию меморандума, добиваясь более выгодных условий, предположили в The Wall Street Journal.

Россия очень хочет довести поставки газа в Китай до 100 млрд кубометров в год, о чём говорил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Это амбициозная цель, так как сейчас РФ поставляет в Китай по газопроводу «Сила Сибири» 38 млрд кубометров газа в год.

Переговоры по проекту «Сила Сибири - 2» ведутся с 2020 года. Китай не отказывался от строительства, но настаивал на справедливой, по его мнению, цене, которая должна быть значительно ниже рыночной.

В сентябре 2020 года «Газпром» и китайская CNPC подписали Меморандум о взаимопонимании по проекту. Однако дальше дело шло туго. В феврале 2022 года, непосредственно перед началом конфликта в Украине, стороны подписали ещё одно соглашение о проектировании газопровода.

После начала войны в Украине и введения санкций стран ЕС против России Китай, оценив свою усилившуюся переговорную позицию, отказался принимать цену, привязанную к европейским спотовым котировкам, и предложил поставлять газ по значительно более низкой цене, близкой к внутренним ценам в Китае.