Россия два раза била ракетами по штаб-квартире ГУР Украины. Что из этого вышло?

Опубликовано: 21.06.2023 11:32 , Обновлено: 21.06.2023

Армия РФ дважды наносила ракетные удары по штаб-квартире Главного управления разведки Минобороны Украины. Но насколько эффективно?

Источник в ГУР рассказал корреспонденту economist об атаках на их штаб-квартиру и их последствиях.

Первый раз российская армия ударила ракетами по ГУР в марте 2022 года. Тогда в здании выбило окна, повредился фасад здания, но никто из людей не пострадал.

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Очередной ракетный удар был нанесен 29 мая 2023 года: баллистические, крылатые ракеты и дроны были нацелены на офис ГУР. Они едва в него попали: беспилотники повредили одно из соседних зданий.

Тогда российские СМИ заявили, что в результате атаки был ранен глава ГУР Кирилл Буданов. О том, что офицер получил ранение, заявил и Владимир Путин, мол, после атаки Буданов «лечится в Берлине».

В ГУР это опровергли и заявили, что глава ГУР на рабочем месте и с ним все в порядке.

Позже и сам Кирилл Будановдал интервью. Он прокомментировал слухи о ранении: «Пусть люди развлекаются. Фейки на то и есть фейки, чтобы вызвать какую-то реакцию у аудитории», - сказал он.

«Сейчас в Украине создается специальный отряд бессмертных командующих — Валерий Залужный, я, Степан Бандера, Симон Петлюра, Иван Мазепа. У россиян и их пропагандистов еще будет очень много работы в нервной, истерической обстановке”, — так, в ироничной форме, высказалсяБуданов о своем ранении.

Напомним, ранее Телеграф писал, что 20 июня Кирилл Буданов заявил, что российские войска заминировали Запорожскую АЭС:

Россия заминировала Запорожскую АЭС — Буданов