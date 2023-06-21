"Досадная часть войны" - В Пентагоне спрогнозировали потери и результаты контрнастуления Украины

Опубликовано: 21.06.2023 10:38 , Обновлено: 21.06.2023

Представительница Пентагона Сабрина Сингх заявила 21 июня, что в США понимают, с какими сложностями столкнутся ВСУ во время контрнаступления на юге Украины.

“Мы знаем, что битвы будут тяжелыми. Мы знаем, что на это уйдет время. И мы уверены, что у украинцев есть то, в чем они нуждаются. У них есть боевая сила и есть способность добиться успеха в контрнаступательных операциях. Мы считаем, что предоставили Украине системы и средства, в которых они нуждаются для боевых действий прямо сейчас”, — сказала Сингх.

По словам американской чиновницы, украинские войска ждут значительные потери людей и техники. Однако они были изначально просчитаны командованием ВСУ при составлении планов наступления.

“Это досадная часть войны. Но, как мы видели, украинцы преодолели это с самого начала”, — резюмировала Сингх, не назвав каких-либо цифр.

Ранее в Пентагоне пообещали, что поставят в Украину технику взамен потерянной на полях битвы.

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