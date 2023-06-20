Россия заминировала Запорожскую АЭС - Буданов

Опубликовано: 20.06.2023 21:22 , Обновлено: 04.07.2024

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российские войска заминировали Запорожскую АЭС, заложив взрывчатку в том числе в пруд-охладитель. Главный военный разведчик Украины утверждал об этом в эфире украинского ТВ 20 июня.

“Самое страшное, что за это время ЗАЭС была дополнительно заминирована, и что самое страшное - заминирован именно охладитель. Если они выведут его из строя путем подрыва, будет, давайте так, большая вероятность того, что будут значительные проблемы”, — заявил Кирилл Буданов.

Ранее в июне 2023 года стало известно, что российские власти, которые контролируют захваченную Запорожскую АЭС, перестали передавать в систему МАГАТЭ данные об уровне радиации. Это является нарушением требований ядерной и радиационной безопасности, утверддают в Украине. Известно, что эксперты МАГАТЭ, которые дежурят на ЗАЭС, стараются передавать данные со специальных датчиков в ручном режиме.

В Украине такие действия россиян считают попыткой шантажа угрозой подрыва ЗАЭС. “Россия хочет подорвать АЭС. Потому что так же, как и с дамбой они не заинтересованы в безопасности в Украине. Им постоянно нужна дестабилизация здесь, и они хотят, чтобы мир давил на Украину для нужного им варианта прекращения конфликта”, - заявил президент Владимир Зеленский.

“У России есть, безусловно, такая опция, как ЗАЭС, и мы должны об этом постоянно говорить. Потому что экологическая катастрофа после подрыва Каховской ГЭС – это ничто по сравнению с экологической катастрофой панъевропейского уровня при попытке России взорвать ЗАЭС”, – подчеркнул, в свою очередь, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

В России отрицают обвинения и настаивают, что соблюдают все международные требования безопасности.