Российский шпионский корабль загорелся у берегов Сирии - RFI

Опубликовано: 28.01.2025 08:06 , Обновлено: 28.01.2025

В Средиземном море, недалеко от побережья Сирии на российском разведывательном корабле «Кильдин» произошел пожар. Экипаж потерял управление судном на несколько часов. Но несмотря на серьезность ситуации, россияне отказались от помощи экипажей других кораблей в этом районе.

Корабль потерял управление и дрейфовал вблизи сирийского порта Тартус. Инцидент произошел на прошлой неделе, однако сообщения о происшествии появились в СМИ только недавно. Французское новостное радио RFI сообщило, что пожар случился в четверг, 23 января, около 12:00 по Гринвичу.

[inf]«Кильдин» — средний разведывательный корабль проекта 861М (по классификации NATO — «Moma class») Северного и Черноморского флота ВМФ СССР и Черноморского флота ВМФ России. Был спущен на воду 31 января 1973 года. Корабли серии строились на базе на верфи «Сточня Полночна» в Гданьске (Польша).

«Кильдин» вышел из своей базы в Балтийском море осенью 2024 года и с ноября работал в Средиземном море. До пожара экипаж следил за турецкими учениями Mavi Vatan.[/inf]

По данным СМИ, пожар был настолько серьезным, что экипаж приготовился к эвакуации. Очевидцы сообщили, что из трубы судна шло пламя и густой дым.

Находящийся неподалеку сухогруз Milla Moon под флагом Того попытался приблизиться к «Кильдину», но получил приказ отойти. Пожар удалось взять под контроль только через пять часов.

По словам французского офицера , худшего, похоже, удалось избежать, но способность шпионского корабля продолжать свою миссию пока неизвестна.

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