Сирия отказалась принять Кадырова для переговоров о российских базах - "Незыгарь". Какое условие выдвинула?

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 28.12.2024 14:14 , Обновлено: 28.12.2024

Российский Телеграм-канал "Незыгарь" утверждает, что новые власти Сирии отказались принять у себя делегацию во главе с Рамзаном Кадыровым и его родней. Кремль пытался его отправить в Дамаск для переговоров о статусе военных базах в Тартусе и Хмеймиме.

«Теперь Дамаск требует от Москвы проведения масштабных гуманитарных акций с поставкой продовольствия, включая муку, сахар, масло, крупы и мясо, в обмен на старт переговоров о выводе российских войск», - сообщил Тг-канал.

Российские СМИ сделали вывод, что РФ должна будет до февраля 2025 года сократить свой контингент в Сирии на 90%. А на базах оставить лишь персонал для охраны невывезенного оборудования. Таким образом Россия фактически потеряет базы в Тартусе и Хмеймиме, о которых ранее договорилась с бежавшим Асадом.

По данным “Незыгаря”, на позицию сирийских властей повлиял соседний Израиль, который настоял, чтобы Дамаск не вел переговоры с главой Чечни. И теперь Минобороны и МИД РФ фактически никак не могут повлиять на процессы, происходящие в Сирии после свержения Асада.

По данным западных агенств, Россия уже ускорила вывод своих войск и техники из Сирии. Это происходит на фоне усиления боёв новых властей Сирии с остатками армии Асада, которые проходят как раз недалеко от российских баз.

По данным ISW, “Россия по-прежнему сохраняет присутствие в прибрежной Сирии на авиабазе Хмеймим и в порту Тартус, но визуальные свидетельства и сирийские сообщения по-прежнему указывают на то, что российские войска готовятся либо значительно сократить численность, либо полностью уйти из прибрежной Сирии”.

Тем временем, силы безопасности Сирии установили контрольно-пропускной пункт на дороге, ведущей к российской авиабазе Хмеймим.

В свою очередь, Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что США и Великобританию могут готовить некие “террористическиие атаки” на российские военные базы в Сирии. Правда никаких доказательств там не привели.

«По имеющимся данным, представители английской разведки МИ-6 и американского ЦРУ недавно поставили перед базирующимися в Сирии подконтрольными полевыми команди­рами ИГИЛ* задачу осуществить серию нападений на военные базы РФ», — сказано в заявлении российского ведомства.

Заявление было сделано на фоне известий, что на прошлой неделе новые власти Сирии встретились с делегацией дипломатов из США которые впервые за 10 лет посетили Дамаск.