Российская разведка обвинила США и Великобританию в подготовке "террористических атак" на военные базы РФ в Сирии

Опубликовано: 28.12.2024 14:43 , Обновлено: 26.02.2025

В Службе внешней разведки России 28 декабря заявили, что спецслужбы США и Великобритании готовят "серию террористических атак" на российские военные базы в Сирии. В ведомстве утверждают, что администрация президента Соединенных Штатов и руководство Великобритании после свержения Башара Асада "ставят задачу поддержания состояния хаоса на Ближнем Востоке".

“В Вашингтоне и Лондоне исходят из того, что в таких условиях они смогут быстрее достичь собственной геополитической цели - обеспечить свое длительное доминирование в регионе на основе одиозной концепции “порядка, основанного на правилах”, - [link href=“http://www.svr.gov.ru/smi/2024/12/spetssluzhby-ssha-i-velikobritanii-gotovyat-terroristicheskie-ataki-na-voennye-bazy-rossii-v-sirii.htm” target=“_blank” rel=“noopener”] заявили [/link] в Службе внешней разведки РФ.

По ее информации, исполнителями “террористических атак” должны стать боевики террористической группировки ИГИЛ, которых якобы освободили из тюрем в Сирии новые власти и которые будто бы получили “бесконтрольный доступ” к арсеналам бывшей армии страны.

“По имеющимся данным, представители английской разведки МИ-6 и американского ЦРУ [Центрального разведывательного управления] недавно поставили перед базирующимися в Сирии подконтрольными полевыми команди­рами ИГИЛ задачу осуществить серию нападений на военные базы РФ. Для выполнения этой грязной работы террористы по­лучили ударные БПЛА”, - утверждают в российской разведке.

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А чтобы скрыть свою причастность к “планируемым вылазкам игиловцев”, военное командование США и Великобритании якобы приказало своим Военно-воздушным силам продолжить нано­сить удары по позициям ИГИЛ.

“В Лондоне и Вашингтоне рассчитывают, что подобные провокации побудят Россию к эвакуации своих военных из Сирии. Одновременно новые сирийские власти будут обвинены в неспособности контролировать радикалов”, - считают в Службе внешней разведки РФ.

В США и Великобритании эти заявления пока не комментировали.

Ранее Telegraf.news писал, что премьер-министр Ливии Абдул Хамид Дбейба заявил, что его страна не разрешит России разместить на своей территории войска, выведенные из Сирии. Он пообещал оказать военное сопротивление в случае такой попытки.

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