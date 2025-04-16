Российский «Газпром» объявил о запуске конкурента белорусского «Атланта». Когда пообещали свои стиралки и холодильники?

Опубликовано: 16.04.2025 15:12 , Обновлено: 16.04.2025

Структура российского «Газпрома» — АО «Газпром бытовые системы» — анонсировала планы по перезапуску бывших заводов немецкой компании Bosch под Санкт-Петербургом и намерена наладить там производство холодильников и стиральных машин уже в этом году. Эту информацию обнаружили журналисты в финансовой отчётности ООО «БСХ Бытовые приборы», которое владеет заводами и с 2024 года находится под временным управлением «Газпрома». Таким образом, на российском (а потенциально и на белорусском) рынке может появиться новый крупный игрок, составляющий конкуренцию, в том числе, и нашему «Атланту».

Когда ждать и что будут выпускать?

В пояснительной записке к отчёту прямо сказано о планах запустить производство в 2025 году, сообщило издание «Коммерсант». Его источник на рынке бытовой техники даже назвал более конкретные сроки — лето 2025 года.

Компания заявила цель постепенно наращивать мощности ежегодно и в итоге выйти на уровень до 2022 года (до ухода Bosch). Вообще завод рассчитан на выпуск более 1 млн холодильников и стиральных машин в год. А планируется даже расширять линии сборки за счёт переоборудования складов.

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Уже сейчас, как утверждается, ведётся работа по наладке оборудования (которое потребовало и нового ПО, так как Bosch «забрал» лицензию), подбору поставщиков сырья и созданию прототипов.

Самая большая, по версии источника, интрига — под каким брендом будет выпускаться техника. Эксперты сходятся во мнении, что успех во многом зависит именно от этого.

Партнёр компании White Stone Роман Лобанов отметил, что, находясь во временном управлении, «Газпром» «имеет право» выпускать продукцию под брендом Bosch (право собственности на активы осталось за немцами). Это, по мнению учредителя Jacky’s Гусейна Иманова, был бы самый выигрышный вариант, так как бренд «имеет своего покупателя». Их техника, по его данным, до сих пор поставляется в Россию по параллельному импорту.

Однако, как предупредил тот же Иманов, если «Газпром» решит выпускать технику под своим брендом (у него уже есть марка плит Darina ), то ему будет сложно конкурировать с южнокорейскими и китайскими гигантами, занявшими рынок.

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Хотя директор департамента OCS Владислав Бородин предположил, что у «Газпрома» уже был опыт производства тестовой партии стиральных машин под собственным брендом , и исключение логистических затрат даст преимущество в цене.

Но, если указ президента РФ о временном управлении отменят, то вся деятельность (и активы) перейдут обратно к немецкой Bosch.

Напомним, заводы Bosch под Санкт-Петербургом простаивают с 2022 года. В 2024-м они не произвели ни одной единицы продукции, штат был сокращён.

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Год назад Путин передал под управление «Газпрома» заводы Bosch и итальянского Ariston. С Ariston, как сообщалось, управление недавно было снято.

Инвестиции в перезапуск, по оценкам экспертов, могут составить от $20 до $50 млн.

А недавно стало известно, что белорусский производитель «Атлант» наладил коммуникацию с ведущими российским маркетплейсами и собрался продавать через них свою продукцию.