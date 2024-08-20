Зачем класть губку в холодильник? Этот простой лайфхак избавит старую технику от надоевшей проблемы

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Опубликовано: 20.08.2024 10:46 , Обновлено: 20.08.2024

Иногда простые, но неочевидные хитрости могут стать решением давно наболевших проблем. Одной из таких является помещение губки для мытья посуды в старый холодильник. Это простое действие позволит решить сразу несколько надоевших проблем. Рассказываем о 5 преимуществах, которые дарит лайфхак с губкой в холодильнике.

Одной из наболевших проблем в использовании старых холодильников без системы No Frost является образование инея на стенках камеры. Иногда в камерах могут скапливаться настоящие ледяные глыбы. Из-за этого холодильник время от времени приходится размораживать и чистить, на что порой может уходить много времени.

Для решения этой проблемы вы можете прибегнуть к использованию обычной губки для мытья посуды. Поместите её в морозильную камеру и холодильник и она впитает в себя излишки влаги, что не позволит образоваться инею на стенках камеры внутри. Заменяйте губку каждые 2 недели для большей эффективности.

Поместить губки можно и в более современный холодильник. Так, например, избыточная влага в контейнерах для овощей может привести к их быстрой порче. Чтобы этого избежать, положите несколько сухих губок в каждый отсек с овощами, и они поглотят лишнюю влагу. Вот увидите, ваши овощи будут сохранять свежесть на протяжении более длительного времени.

[info_b]К слову, вместо губки в холодильник можно класть пакет неочищенного риса. Это простой, эффективный и экологически чистый способ избавиться от избытка скапливающейся там влаги. Более того, он также устраняет неприятные запахи.[/info_b]

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Как ещё может послужить губка в холодильнике?

Стоит отметить, что губка, помещенная в морозильную камеру, может действовать аналогично холодильному складу. Благодаря этой хитрости холодильнику не придется потреблять столько энергии для поддержания холода в камере. Конечно, сама по себе губка едва ли позволит значительно снизить счёт за электроэнергию, но в некоторой степени она, безусловно, поможет поддерживать постоянную температуру в морозильной камере.

Если вы не располагаете сумкой-холодильником, но в ближайшее время вам предстоит транспортировка продуктов , то вы можете прибегнуть к использованию замороженных губок.

Просто смочите их водой и заморозьте предварительно. После вам останется только обложить ними продукты в обычной сумке. Это обеспечит пище нужную прохладу в течение 2-3 часов.

Кроме того, достав такую губку из морозилки, вы сможете более эффективно удалять сложные загрязнения , ведь она будет гораздо тверже классической губки для мытья посуды.

Ставя губку в морозилку, вы также можете пропитать её, например, лимонным соком либо содой. Благодаря этому вы получите простой и эффективный поглотитель запахов . Такой трюк можно использовать не только в холодильнике, но и в морозильной камере.

Ранее Telegraf.news писал о том, существует множество фантастических домашних способов, которые помогают сэкономить деньги. Одно из таких решений — потереть бритву о губку для мытья посуды. Это звучит очень странно, но на самом деле в лайфхаке есть практический смысл.

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