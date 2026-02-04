Российский Белгород после ракетного удара остался без света и отопления

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Опубликовано: 04.02.2026 08:26 , Обновлено: 04.02.2026

Российский Белгород и ряд близлежащих посёлков остались без света и отопления вечером 3 февраля после ракетного удара. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что в результате воздушной атаки был серьезно поврежден как минимум один объект инфраструктуры.

По данным местных Telegram-каналов, под удар попали две электроподстанции — «Фрунзенская» в районе села Драгунское Белгородского округа и подстанция «Белгород» в районе улицы Сторожевая в Белгороде. Из-за этого в жилых кварталах Белгорода и как минимум в девяти муниципалитетах области частично или полностью пропал свет. Затем жители Белгорода сообщили, что в домах начали постепенно остывать батареи. Местные жители также сообщали о перебоях с горячей и холодной водой и нестабильной интернет-связи.

Сразу же после атаки местные власти начали подключать резервные генераторы, в первую очередь, вернув электричество на социальные объекты и объекты энергетики, чтобы запустить системы водоснабжения и водоотведения.

Между тем, сами жители Белгорода начали выстраиваться в огромные очереди на заправки, чтобы закупиться топливом для личных дизельных генераторов. Гладков, комментируя скопления авто перед АЗС, заявил, что в Белгородской области нехватки топлива нет, а горожанам посоветовал “немножко отъехать в пригород” и закупиться топливом там, чтобы не создавать большие очереди на городских заправках.

Утром 4 февраля Гладков отчитался о том, что аварийные бригады тепловиков, энергетиков и водоканала “работали всю ночь”, восстановительные работы к утру всё ещё не были закончены. В результате в большинстве округов школьников как минимум на день перевели на дистанционку, а в детских садах оставили работать только дежурные группы.

Глава региона также предупредил местных жителей, что в течение дня возможны аварийные отключения.

“Без них сейчас не обойтись. Прошу тоже с пониманием отнестись к этому моменту”, - заявил Гладков.

Кроме того, губернатор заявил об одном пострадавшем гражданском в результате вчерашней атаки. В посёлке Маслова Пристань Шебекинского округа один из беспилотников упал и взорвался на территории частного дома. Хозяин дома получил осколочные ранения головы и лица и был госпитализирован в областную клиническую больницу.

Взрывной волной в доме выбило окна, была повреждена кровля, фасад, а также припаркованная во дворе машина.









О других пострадавших в результате вечерней атаки не сообщалось.

Напомним, в ночь на 3 февраля Россия нанесла комплексный удар по Украине, используя различные типы авиационных и наземных ракет, а также ударные беспилотники. По официальным данным украинских военных, системами ПВО были нейтрализованы порядка 450 воздушных целей из 521 запущенных снарядов. В общей сложности украинские военные насчитали в это день 27 ракетных ударов и 31 удар беспилотника по 27 объектам, в том числе по ТЭЦ таких украинских городов, как Киев, Одесса и Харьков.

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