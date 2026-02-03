Зеленский обвинил Россию в нарушении "энергетического перемирия"

Опубликовано: 03.02.2026 16:36 , Обновлено: 03.02.2026

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в нарушении так называемого "энергетического перемирия" после ночных ударов ракетами и БПЛА (беспилотными летательными аппаратами) по ТЭЦ в некоторых городах Украины, в том числе Киеве, Одессе и Харькове.

«Президент США говорил, что нужно воздержаться от ударов на протяжении недели, фактически оно началось в ночь на пятницу. А в ночь на сегодня россияне, по нашему мнению, нарушили обещание», — заявил он.

«То есть либо Россия считает, что в неделе четыре дня вместо семи, либо они делают ставку на войну. Мы считаем, что этот российский удар действительно нарушает то, о чем договаривалась американская сторона, и должны быть последствия», — сказал Зеленский.

Ранее в Кремле, подтвердив в пятницу энергетическое перемирие, заявили, что оно действует до 1 февраля.

В ДТЭК Украины заявили, что в ночь с 2 на 3 февраля Россия нанесла мощнейший удар по энергетике с начала 2026 года. Пострадали ТЭЦ и ТЭС (теплоэлектростанции), работавшие в режиме обогрева в Киеве, Харькове и Днепре.

В Одесской области после удара по объекту ДТЭК тысячи людей остались без света.

В Минобороны РФ (Министерстве обороны Российской Федерации) во вторник подтвердили, что нанесли удары по украинским энергетическим объектам.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал вскоре после заявления Дональда Трампа, что на переговорах в ОАЭ Украина и Россия действительно договорились об “энергетическом перемирии”.

Зеленский подтвердил «энергетическое перемирие» с Россией