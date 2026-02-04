Трамп не нашёл нарушений «энергетического перемирия» со стороны РФ - «Путин сдержал своё слово»

Опубликовано: 04.02.2026 07:51 , Обновлено: 04.02.2026

Президент США Дональд Трамп не усмотрел нарушения договорённостей в действиях российских войск, ударивших по энергетической инфраструктуре украинских городов во вторник, 3 февраля, спустя всего четыре дня после начала так называемого "энергетического перемирия". По мнению Трампа, президент России Владимир Путин "сдержал своё слово".

Отвечая на традиционной пресс-конференции в Белом доме на вопрос журналистов о возобновлении ударов по украинским городам, Трамп фактически отверг заявления президента Владимира Зеленского о нарушении Россией договоренностей об энергетическом перемирии.

По словам Трампа, россияне выдержали недельную паузу - с воскресенья, 25 января, по воскресенье, 1 февраля.

“Она закончилась, и Путин вчера вечером нанес им сильный удар. Он сдержал своё слово. Одна неделя — это долго… потому что там очень-очень холодно”, — заявил Трамп, подчеркнув, что “радуется любому перемирию”.

Напомним, в ночь на 3 февраля Россия нанесла комплексный удар по Украине, используя различные типы авиационных и наземных ракет, а также ударные беспилотники. По официальным данным украинских военных, системами ПВО были нейтрализованы порядка 450 воздушных целей из 521 запущенных снарядов. В общей сложности украинские военные насчитали в это день 27 ракетных ударов и 31 удар беспилотника по 27 объектам, в том числе по ТЭЦ таких украинских городов, как Киев, Одесса и Харьков.

Зеленский расценил это как нарушение объявленного “энергетического перемирия” и потребовал от Трампа отреагировать на удар. По версии президента Украины, перемирие должно было продолжаться до пятницы, поскольку, по его словам, фактически перемирие началось именно в пятницу, 30 января.

Зеленский обвинил Россию в нарушении «энергетического перемирия»