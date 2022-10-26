Российские войска запустили две баллистические ракеты по Камчатке

Опубликовано: 26.10.2022 14:49 , Обновлено: 26.10.2022

В России 26 октября начались учения сил стратегического сдерживания под названием «Гром». В ходе их российские войска запустили баллистические ракеты по своему же полигону на Камчатке.

В пресс-службе Владимира Путина, который наблюдал за учениями из своей резиденции по телевизору, сообщили что все запущенные ракеты долетели до места назначения - полигона Кура.

Туда запустили межконтинентальную баллистическую ракету «Ярс» с испытательного космодрома Плесецк и баллистическцю ракету «Синева» из Баренцева моря.

[info_b]Р-29РМУ2 «Синева» — российская трёхступенчатая жидкостная ракета для подводных лодок третьего поколения. Используется в ракетных комплексах Д-9РМУ2, размещаемых на стратегических подводных крейсерах проекта 667БДРМ «Дельфин». Р-29РМУ2 является усовершенствованием ракеты Р-29РМ, разработанной в 1986 году.[/info_b]

[info_b]PC-24 «Ярс» — российский стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Является модификацией ракетного комплекса «Тополь-М».[/info_b]

Также на учениях использовали Ту-95МС, который запустил крылатые ракеты, но куда, не уточнили.

А министр обороны РФ Шойгу заявил, что на учениях отрабатывается, в частности, массированный ядерный удар в ответ на ядерный удар противника.

Сразу после учений Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл встречу с участниками заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств СНГ.

Путин пожаловался главам спецслужб СНГ на запугивания и шантаж Запада

Ранее Телеграф сообщил, что у России не осталось крылатых ракет после массированного удара по Украине 10 октября. Она копила их несколько месяцев. Об этом заявил военный эксперт Павел Лузин изданию The Insider.

По его словам, речь идет про 83 крылатые ракеты, выпущенные по крупным городам Украины 10 октября.

Россия несколько месяцев копила ракеты, которые выпустила по Украине за полдня — The Insider