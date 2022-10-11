Россия несколько месяцев копила ракеты, которые выпустила по Украине за полдня — The Insider

🎤 Мнение

Опубликовано: 11.10.2022 09:34 , Обновлено: 11.10.2022

У России не осталось крылатых ракет после массированного удара по Украине 10 октября. Она копила их несколько месяцев. Об этом заявил военный эксперт Павел Лузин изданию The Insider.

По его словам, речь идет про 83 крылатые ракеты, выпущенные по крупным городам 10 октября.

При этом, как утверждает Лузин, остальных ракет — старых советских Х-22, зенитных С-300, «Точка-У» и «Ураган» — «еще хватает, но тоже немного».

Военные эксперт сообщил, что каждый год в России производя не более 50 каждого типа дальнобойных крылатых и оперативно-тактических баллистических ракет. Это «Калибры», X-101, «Оникс», «Искандер» и т.д. Всего примерно 2000 штук ежегодно.

Кроме того, в РФ производят еще около 20 ракет воздушного базирования Х-32.

«Резко нарастить производство или закупить ракеты у других стран для таких массированных атак, как 10 октября, невозможно ни организационно, ни технически, ни технологически. Возможны только обстрелы менее продвинутыми ракетами или иранскими дронами, однако в целом они ни на что не повлияют», — убежден Лузин.

Ранее Телеграф писал, что Россия выпустила за полдня 10 октября 84 крылатые ракеты и 24 БПЛА. Стоимость всех использованных снарядов и беспилотников составляет от 400 до 700 млн долларов, подсчитали в Forbes.

Новость Телеграф

Кстати, во время массированной атаки РФ украинским военным приходилось сбивать российские ракеты чуть ли не палками. Например, в соцсетях появилось видео, как с большого расстояния военные попали в ракету с маленького переносного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Игла».

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