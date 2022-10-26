Путин пожаловался главам спецслужб СНГ на запугивания и шантаж Запада

Опубликовано: 26.10.2022 16:15 , Обновлено: 26.10.2022

Владимир Путин 26 октября сразу после запуска двух баллистических ракет по Камчатке связался с главами спецслужб СНГ. В своем обращении к ним посредством видеосвязи он пожаловался, что Запад применяет тактику запугивания и даже диверсии.

Слушал президента России также и глава КГБ Беларуси Иван Тертель.

“Тактика шантажа, давления, запугивания уже давно используется некоторыми странами практически на всём пространстве Содружества”, - рассказал Владимир Путин галвам спецслужб СНГ о своих наблюдениях и обвинил Запад ещё и в устраивании “цветных революций”.

По его мнению, США добиваются таким образом лишить страны СНГ “самостоятельности” и привел в качестве примера Украину.

Владимир Путин заявил, что США используют Киев “как таран против России”, а ещё против нашего Союзного государства с Республикой Беларусь. Президент Россиив в связи с этим призвал глав спецслужб СНГ мобилизироваться и интегрироваться.

“Для этого – чтобы противостоять этому – нужно активнее вскрывать и пресекать работу зарубежных спецслужб, нацеленную на дестабилизацию обстановки в каждом отдельном государстве – участнике СНГ”, - поделился своими мечтами Владимир Путин.

Также Владимир Путин вспомнил про “грязную бомбу” и напомнил главам спецслужб СНГ о том, как в Крыму подорвали Керченский мост.

[info_b]Тема “грязной бомбы” - это ряд заявлений представителей властей России в последние дни о якобы готовящейся в Украине бомбе с простым взрывчатым веществом, но содержащей радиоактивные материалы. Министр обороны Шойгу даже устроил обзвон коллег из стран Запада на эту тему. А в ООН Россия созвала закрытое совещание Совбеза, после которого британский дипломат пожаловался, что РФ не предоставила совершенно никаких доказательств своим заявлениям.

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Ранее Телеграф сообщил, что президент России Владимир Путин 14 октября на пресс-конференции в Астане сделал ряд заявлений касательно войны с Украиной, мобилизации и разрешения россиянам слушать украинскую музыку. Мы собрали тезисы его речи.

Путин назвал новую причину войны с Украиной и пообещал завершить мобилизацию