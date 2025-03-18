Российские военкоры сообщили о попытке наступления ВСУ в Белгородской области. Что известно?

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Опубликовано: 18.03.2025 11:38 , Обновлено: 18.03.2025

Ряд российских провоенных Telegram-каналов утром 18 марта сообщили о попытке наступления украинских войск в приграничных районах Белгородской области. Официального подтверждения этой информации со стороны российских властей на данный момент нет. А что сказали в Киеве?

Тг-канал «Военкоры русской весны» утверждают, что ночью ВСУ начали стягивать технику и личный состав к границе в районе стыка Белгородской и Курской областей. Утром якобы началось разминирование в районе сел Прилесье, Графовка и Демидовка. Далее, по их данным, в наступление пошли несколько танков и пехота на квадроциклах.

Ведущие канала «Архангел спецназа» заявили, что прорыва линии обороны не произошло. «Была попытка пехоты ВСУ пройти, но не вышло. В данный момент идёт активная работа артиллерии». [link href=“https://yandex.by/maps?utm_medium=mapframe&utm_source=maps” style=“position: absolute; top: 0px;”] Яндекс Карты [/link][link href=“https://yandex.by/maps/?ll=35.433601%2C50.921529&utm_medium=mapframe&utm_source=maps&z=14.08” style=“position: absolute; top: 14px;”] Яндекс Карты — транспорт, навигация, поиск мест [/link] Embedded content

Другие каналы написали, что атака началась около 8:00, была сдержана российской армией, но продолжается. Также они сообщили об уничтожении танка, БМП и ББМ, а также о том, что украинская пехота спешилась в лесополосах и пытается атаковать. По скоплениям ВСУ при этом «наносится огневое поражение».

Тг-канал «Блэтгород» сообщил о закрытии въезда в посёлок Красная Яруга. Все машины якобы разворачивают. Выезд из посёлка, по их данным, открыт. Также сообщается о разрушении школы в Графовке в результате обстрела.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле и «сложной обстановке» в Краснояружском районе. По его словам, на участке дороги в районе села Графовка служебный автобус подорвался на взрывном устройстве. Пострадали три человека: две женщины и мужчина, они получили баротравмы.

«Сами придумали — сами победили»

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины назвал сообщения российских тг-каналов об атаке ВСУ на Белгородскую область «элементом информационной войны».

Глава «Центра по борьбе с дезинформацией» (структура СНБО) Андрей Коваленко написал: «Сами придумали — сами победили. Бои в пограничье продолжаются в целом постоянно в течение широкомасштабной войны». Его слова привёл украинский тг-канал «Политика Страны».

Он не стал подтверждать или опровергать сообщения о каких-либо событиях, о которых заявили российские паблики.

Коваленко предположил, что «россиянам сейчас очень выгодно нагнетать» перед разговором Трампа с Путиным, чтобы обвинить Украину в «нежелании завершить войну».

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Другие официальные источники в Украине пока никак не комментировало описанные события.

Официальных комментариев от Минобороны РФ по поводу ситуации в Белгородской области на данный момент не поступало.

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