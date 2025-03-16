Президент Франции перечислил города Украины, куда могут направить европейских миротворцев — Le Parisien

Опубликовано: 16.03.2025 12:34 , Обновлено: 16.03.2025

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправку европейских войск в Украину и назвал города, где они могут быть размещены. Об этом, а также о вопросах перевооружения Европы и возможной военной службы, французский президент рассказал в почти часовом интервью прессе, которое он дал в преддверии виртуального саммита с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Информацию опубликовал Le Parisien.

По словам Макрона, предложение Дональда Трампа о 30-дневном перемирии и саогласие на него Владимира Зеленского «сняло давление с Украины и переложило его на Россию». Отказ Владимира Путина от любого размещения европейских войск для обеспечения безопасности Украины, Макрон видит «признаком экзистенциальной угрозы».

В то время как обсуждение прекращения огня сейчас ведётся между США и Россией, Макрон подчеркнул, что европейцы активно готовятся к последующим событиям.

Франко-британский план и европейские войска в Украине

В стадии разработки находится франко-британский план, который уже вызвал интерес у «нескольких стран». «Цель не в том, чтобы иметь массу (солдат), — пояснил Макрон, отмечая, что крупнейшая европейская армия сейчас — украинская (миллион человек).

Речь идёт об отправке нескольких тысяч человек «в ключевые точки для проведения программ обучения» и «демонстрации нашей поддержки в долгосрочной перспективе». Среди возможных мест дислокации войск он упомянул Киев, Одессу и Львов.

Президент Франции подчеркнул, что согласие России на размещение европейских войск не потребуется: «Украина суверенна, и если она просит союзные силы находиться на её территории, то не России решать, соглашаться или нет».

Продолжение военной помощи Украине

Поставки военной помощи Киеву Франция поддержала и намеревается продолжить. Макрон «не исключил» поставку дополнительных самолётов Mirage 2000, после того как украинцы широко осветили перехват российской ракеты таким самолётом. В пятницу президент Зеленский в телефонном разговоре с Макроном попросил «дистанционно управляемые ракеты и беспилотники», этот запрос находится на рассмотрении.

Ранее журналисты Telegraf.news сообщали, что официальная Москва категорически исключила возможность отправки иностранных миротворческих сил в Украину. Более того, по утверждению некоторых источников, это является одним из основных условий, на которых Россия готова рассмотреть возможность перемирия.

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