Турция запретила обслуживание самолетов из Беларуси

Опубликовано: 17.03.2023 07:49 , Обновлено: 17.03.2023

Издание AirportHaber сообщило, что Турция ввела запрет на обслуживание самолетов из Беларуси, если они произведены с участием США. Такое решение власти страны приняли после уведомления Минфина США с требованием соблюдать санкции.

“Согласно принятому решению, с 14 марта прекращено предоставление различных услуг самолётам, произведенным в США и находящимся под российско-белорусским контролем”, - говорится в сообщении.

Запрет предполагает, что белорусские пассажирские и грузовые самолёты не будут заправлять и оказывать им другие сопутствующие услуги, если в них более 25% запчастей американского происхождения.

Решение принято в соответствии с письмом Управления промышленности и безопасности по экспортной практике Министерства торговли США.

В Белавиа не комментировали данную новость. На 17 марта в расписании компании значится два рейса в Стамбул. На момент написания новости они не отменены. Турция оставалась одним из единичных направлений, кроме России, куда “Белавиа” ещё осуществляла рейсы.

Напомним, что санкции в отношении “Белавиа” со стороны США были продлены в декабре 2022 года. Ранее в 2022 году США запретили аэропортам и компаниям по всему миру обслуживать, ремонтировать и иным образом использовать американские детали для обслуживания парка самолетов «Белавиа».

Однако компания продолжала эксплуатировать часть своих Боингов, хотя часть авиапарка вернула лизинговым компаниям.