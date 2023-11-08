Российские самолёты ударили в Черном море по гражданскому судну под флагом Либерии - ВСУ

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Опубликовано: 08.11.2023 20:28 , Обновлено: 04.07.2024

В вооружённых силах Украины сообщили, что российские самолёты выпустили противорадиолокационную ракету Х-31П по гражданскому судну, которое приближалось к одному из портов Одесской области.

По словам представителя Украинской армии “Юг” Сергея Братчука, российская ракета попала в надстройку гражданского судна под флагом Либерии, в момент его захода в порт.

Он сообщил, что три члена экипажа, являющиеся гражданами Филиппин получили ранения. Лоцман погиб.

В Минобороны России не комментировали обвинения ВСУ.

Ранее Телеграф сообщил, что после выхода России из “Зерновой сделки” Украина объявила, что создаёт свой коридор в Черном море, по которому в ее порту смогут прибывать иностранные суда.

Британская разведка обвинила Россию в подготовке провокаций и атак на гражданские суда в Чёрном море

Утром 16 августа из порта Одессы вышло первое судно. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Напомним, 17 июля Москва заявила, что прекращает договоренности по зерновой сделке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил это тем, что часть договоренностей, касающихся России, «не выполнена до сих пор».

Москва объявила о прекращении зерновой сделки