На российском ТВ заявили, что символ Z придумал Сталин

🎥 Видео

Опубликовано: 30.11.2022 08:20 , Обновлено: 30.11.2022

На российском федеральном телеканале «Звезда» заявили, что нашли символ Z на листе, где написана речь Сталина, которую он произнес 3 июля 1941 года. Соответствующее видео во вторник, 29 ноября, появилось в сети.

«Причем это обращение к народу — оригинал. На нем можно увидеть пометки Сталина и тот самый символ Z, тогда данным знаком обозначалось начало абзаца», — сказал корреспондент.

Но есть нюанс. Зрители и СМИ подметили, что таким символом в редактуре принято обозначать начало строки.

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Ранее Телеграф писал, что на российском гостелеканале «Россия 1» назвали «следующей проблемой» после Украины Казахстан. Там, по словам одного из гостей, могут начаться «те же нацистские процессы».

«Следующая проблема — Казахстан» — На российском ТВ назвали, где еще будут бороться с «нацистами»

А еще аналитик российского государственного телевидения Захар Прилепин заявил, что Москва «явно» не готова начать новые наступательные действия против Украины, поскольку «специальная военная операция» продолжает давать некие сбои.

На российском ТВ объяснили, почему Россия не сможет наступать в Украине