Российские повстанцы анонсировали захват известного белорусам города в Белгородской области

🎥 Видео

Опубликовано: 01.06.2023 08:44 , Обновлено: 01.06.2023

Сразу два военизированных объединения россиян, поддерживающих Украину, объявили о скором входе на территорию Белгородской области. В "Легионе свободы России" (ЛСР) показали колонну техники и людей, якобы готовых к переходу границы.

Там рассказали, что в боях с российской армией они захватили много трофеев, видимо, намекая, что вся техника на видео предоставлена не ВСУ, а ВС РФ.

«Мы, легион „Свобода России“, сейчас находимся возле границы нашей родины, очень скоро мы выдвинемся вновь на территорию России, чтобы принести свободу, мир и спокойствие. Грайворон — это только начало», - заявили там.

А в Русском добровольческом корпусе (РДК) утверждают, что готовы занять известный белорусам по марке макарон приграничный российский город Шебекино.

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Кстати, белорусским покупателям можно не беспокоиться. Сейчас популярные макароны в красной пачке “Шебекинские” выпускают в Туле. И по всем прогнозам, туда российские повстанцы доберутся точно не в июне.[/info_b]

Бойцы РДК попросили соотечественников, живущих в городе, оставаться в своих домах или пройти в укрытия, так как они не собираются воевать с мирным населением.

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В свою очередь, российские тг-каналы сообщают, что с утра 1 июня на границе напротив Шебекино идёт бой. Украинцы, по их данным, расстреливают российский КПП из танка, а отбивают атаку даже российские срочники. Также российские СМИ сообщили о серьезных обстрелах города ночью.

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«Под непрекращающимся огнем находится Шебекино: в 12 ночи, в 3:40 и в 5:15 ВСУ обстреливали из „Града“ центр и окраины города», — написал в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, трое пострадавших были госпитализированы.

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В самом Шебекино уже настоящая паника я если судить по местным чатам. Люди умоляют о помощи с эвакуацией.

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Тем временем, в штабе обороны российской области отрицают прорыв повстанцев, но подтвердили, что начался бой. “Обстановка в Шебекинском городском округе на данный момент сложная, идут обстрелы, слышны звуки боя. Работают Вооруженные силы Российской Федерации, но никакого прорыва ВСУ нет”, - заявили в штабе.

Ранее Телеграф сообщил, что пресс-секретарь Госдепа США Мэттью Миллер, 22 мая дал оценку вторжению представителей «Русского добровольческого корпуса» (РДК) в Белгородскую область России.

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А советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 22 мая прокомментировал бои на территории Белгородской области России, которые ведут российские правительственные войска с диверсантами из “Русского добровольческого корпуса”.

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