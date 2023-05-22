"Не поощряем, но Украина вправе" - в США оценили вторжение "вежливых людей" в Белгородскую область

Опубликовано: 22.05.2023 21:56 , Обновлено: 04.07.2024

Пресс-секретарь Госдепа США Мэттью Миллер, 22 мая дал оценку вторжению представителей «Русского добровольческого корпуса» (РДК)) в Белгородскую область России.

«Мы очень ясно прояснили украинцам, что мы не поощряем атаки за пределами украинских границ. Но я считаю, что важно напомнить миру, что Россия начала эту войну. Украина вправе решать, как она хочет проводить свои военные операции. Но агрессором в этой войне является Россия», - заявил Миллер.

Напомним, что 22 мая группа одетых в военную форму при поддержке танка и другой бронетехники бойцов “Русского добровольческого корпуса” взяла под контроль две деревни в Белгородской области на границе с Украиной. Перед этим они разгромили пограничную заставу РФ.

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Пока все их действия очень похожи на тактику самих российских военных в ходе аннексии Крыма. Тогда военные без знаков отличия брали под контроль украинские территории, называя себя “вежливые люди” или “зелёные человечки”.

Лишь позднее в 2014 году Владимир Путин признал, что Крым захватили российские военные. В последующей войне на Донбассе Россия снова заявляла, что там с Киевской властью воюют местные жители (“шахтеры” и “трактористы”), а оружие они достали в ближайшем “военторге”.

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В ходе событий 22 мая украинские власти заявили, что боевые формирования, состоящие только из россиян, создают в Белгородской области демилитаризованную зону на границе с Украиной. А советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк уточнил, что бронетехника бойцов «Русского добровольческого корпуса» была приобретена в том же русском военторге.

“Взяли в плен хорошо”

Сами представители РДК уже опубликовали видео с молодым человеком в форме. В ролике ему задают вопрос: “Как бы ты описал, как тебя взяли в плен? ”

“Меня взяли в плен хорошо” - отвечает молодой мужчина.

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Бойцы РДК также похвалились захваченным, по их словам, БТР, который принадлежал ФСБ.

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