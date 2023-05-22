"Танки продаются в любом военторге" - У Зеленского признались, почему "с интересом" наблюдают за боями на Белгородчине

🎤 Мнение

Опубликовано: 22.05.2023 17:10 , Обновлено: 22.05.2023

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 22 мая прокомментировал бои на территории Белгородской области России, которые ведут российские правительственные войска с диверсантами из "Русского добровольческого корпуса".

По его словам, в Киеве за столкновениями наблюдают “с интересом”.

“Единственной движущей политической силой в тоталитарной стране с закрученными гайками всегда является вооруженное партизанское движение. Украина с интересом наблюдает за событиями в Белгородской области России и изучает ситуацию, но она не имеет к этому никакого отношения. Как вы знаете, танки продаются в любом российском военторге, а подпольные партизанские группы состоят из российских граждан”, - пояснил он позицию властей Украины.

Тем временем, российский гостелеканал RT сообщил, что бои и разрушения российского приграничного поселка стали результатом “ловушки для украинских диверсантов”. Анонимный источник телеканала сообщил, что российские военные таким образом позволили им пройти до Грайворонского района, чтобы там их ликвидировать.

Такой версии не поверили некоторые военкоры в самой России. “Относительно заявлений про то, что ДРГ запустили, чтобы потом уничтожить. Это можно подтвердить лишь предъявлением трупов и пленных в существенном кол-ве. При отсутствии трупов и пленных это конечно же будет восприниматься как попытку прикрыть проблемы в охране гос.границы. Ждем результатов работы военных и пограничников”, - написал российский военкор Борис Рожин.

Что происходит в Белгороде?

В МВД Белгородской области 22 мая на фоне боёв с российскими партизанами и повстанцами ввели план «Эдельвейс». Объявлен общий сбор сотрудников во всех отделах полиции региона, сообщил тг-канал Baza.