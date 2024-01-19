Российская ПВО «сбила» украинский дрон прямо над нефтебазой в Брянске

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Опубликовано: 19.01.2024 11:44 , Обновлено: 19.01.2024

Пресс-служба Минобороны России утром 19 января сообщила, что «средства ПВО в 6:40 уничтожили беспилотник над Брянской областью». О повреждениях и пострадавших информации не было. Однако позже губернатор региона Александр Богомаз в своем ТГ-канале написал, что после сброса боеприпаса с украинского беспилотника загорелись резервуары Клинцовской нефтебазы.

Богомаз написал, что на месте ЧП работают пожарно-спасательные расчеты, привлечено 13 автоцистерн.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа подавлен средствами РЭБ Министерства обороны РФ. При уничтожении воздушной цели произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы. По предварительной информации, пострадавших нет. Имеется возгорание резервуаров в обваловании», – сказано в сообщении главы региона.

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Клинцовская нефтебаза уже подвергалась атаке украинских дронов в мае 2023 года. Богомаз тогда сообщил, что повреждения получили бетонное основание и цистерна для хранения нефтепродуктов.

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[info_b]Нефтебаза предприятия «Брянскнефтепродукт», принадлежащего «Роснефти», расположена в городе Клинцы и является одно из двух нефтебаз компании в регионе. Вторая находится в Брянске в Фокинском районе.[/info_b]

Ранее Телеграф писал, что российские ПВО ночью 18 января сбили два беспилотника «самолетного типа», один – в полвторого под Москвой и еще один позже – над территорией Ленинградской области, об этом сообщило Минобороны РФ.

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