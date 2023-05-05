"Зализывать раны" - Пригожин объявил об отходе из Бахмута. В Кремле отреагировали. Что происходит на фронтах?

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Опубликовано: 05.05.2023 12:23 , Обновлено: 05.05.2023

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 5 мая заявил, что выведет своих наемников из Бахмута 10 мая. В Кремле уже отреагировали на обещание. А Игорь Гиркин-"Стрелков" сообщил об отступлении россиян почти на всех фронтах.

“Официально обращаюсь к начальнику Генерального штаба, министру обороны, верховному главнокомандующему и народу России. Заявляю от имени бойцов ЧВК “Вагнер”, от имени командования ЧВК “Вагнер”, что 10 мая 2023 года мы вынуждены передать позиции в населенном пункте Бахмут подразделениям министерства обороны и вывести остатки ЧВК “Вагнер” в тыловые лагеря, чтобы зализать раны”, – заявил Евгений Пригожин.

По его словам, он вынужден будет это сделать, чтобы избежать “бессмысленной гибели” боевиков из его частной военной компании. Глава ЧВК “Вагнер” заявил, что они незбежны из-за отсутствия боеприпасов.

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Ещё утром он опубликовал видео, на котором показал трупы наёмников частной военной компании и обвинил Минобороны РФ в их смерти. В выражениях Евгений Пригожин не стеснялся: “Те ###, которые не дают боеприпасы, ####, будут в аду жрать их потроха”, – заявил он.

“У нас нехватка боеприпасов 70%. Шойгу, Герасимов где, ####, боеприпасы? Посмотрите на них, ####!” – закричал Пригожин на видео.

«Где, ####, боеприпасы?» — Пригожин на фоне десятков мертвых «вагнеровцев» обматерил руководство Минобороны РФ

В Кремле уже отреагировали на обещание главы ЧВК “Вагнер”. «Я не могу его комментировать, потому что это касается хода «специальной военной операции», — признался пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Украина начала многочисленные наступления - Стрелков

Тем временем, российский военный эксперт и бывший офицер ФСБ Игорь Гиркин (по кличке Стрелков) заявил, что с 4 мая ВСУ начали локальные наступления на нескольких участках фронта, в том числе, и в Бахмуте. Вероятно, Евгений Пригожин, зная о нем, решил попытаться избежать разгрома и окружения, а недостаток боеприпасов тут ни причем, считают некоторые эксперты в Украине (в ВСУ утверждают, что в Бахмуте уровень обстрелов за последнее время не снизился).

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“Сегодня враг начал атаки на Угледарском направлении - там идут тяжелые бои, наши части оттеснены к окраинам с.Никольское восточнее города. Вряд ли речь идет о главном ударе противника, но вспомогательным он может быть вполне”, - написал Игорь Гиркин.

По его словам, активизация защитников Украины была зафиксирована российскими военными в виде контратак “на всех основных направлениях”, где ВС РФ пыталась наступать в зимне-весеннюю кампанию.

“Противник контратакует в Бахмуте (с переменным успехом), а также потеснил наши части в районе севернее и южнее Авдеевки (в том числе в районах Спорное и Водяное, за которые более двух месяцев велись тяжелые бои с ежедневными почти “мясными штурмами”)”, - признался Игорь Гиркин-”Стрелков”.

По мнению российского эксперта, такие атаки не означают обещанное ранее контрнаступление ВСУ: “Ни одно из указанных направлений не является перспективным для глубокого прорыва со стратегическими целями”.

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“Прогнозирую, что главный удар ВСУ нанесут западнее - на одном из участков Запорожского фронта. А вспомогательные и отвлекающие - могут наноситься где угодно - противник владеет инициативой, поскольку наши собственные наступательные операции практически везде либо захлебнулись (в крови - Угледар, Авдеевка, Марьинка), либо зашли в тупик (тоже крайне кровавый и вполне ожидаемый - Бахмут)”, - констатировал Игорь Гиркин.