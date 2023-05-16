Наёмники ЧВК "Вагнер" пригрозили российским депутатам прийти на Красную площадь

Опубликовано: 16.05.2023 12:07 , Обновлено: 16.05.2023

Наёмники частной военной компании "Вагнер", воюющие на стороне России под украинским городом Бахмут в Донецкой области, обратились 16 мая к депутату Госдумы России Виктору Соболеву. За то, что тот объявил ЧВК "Вагнер" вне закона, бойцы Евгения Пригожина пригрозили депутатам явиться лично на Красную площадь в Москве.

Накануне Виктор Соболев в интервью российским СМИ назвал ЧВК «Вагнер» незаконным формированием, поскольку она не подчиняется Министерству обороны России. Тем российским военным, которые решатся перейти в ЧВК, по словам депутата, будет грозить тюремный срок - до 15 лет, сообщило издание «Блокнот».

В ответ на это Евгений Пригожин предложил “проверить” Соболева - “анализ у него взять на дизентерию антироссийскую”, а сегодня его бойцы сами опубликовали видеообращение к Соболеву.

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На видео, по словам самих авторов, три бойца, участвующие в боях под Бахмутом - мобилизованный солдат, боец ЧВК “Вагнер” и заключённый, который присоединился к частной военной компании. С использованием ненормативной лексики бойцы “пригласили” Соболева лично приехать на линию фронта, а в противном случае пригрозили явиться в Москву лично.

“Если ты, ###, будешь совать свой нос, и страна из-за таких ###, как ты, проиграет войну, нам придётся прийти на Красную площадь”, - заявил один из наёмников, пояснив, что их цель - “защитить свой народ, россиян”.

“Как крысы в мышеловку”

Отметим, что ситуация под Бахмутом постоянно усугубляется. Сам Пригожин заявил на днях, что там полным ходом идёт контрнаступление украинских войск.

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В свою очередь командующий Сухопутными войсками Вооружёнными силами Украины Александр Сырский в ходе визита на Бахмутское направление отметил, что наёмники ЧВК “Вагнер” “залезли в Бахмут, как крысы в мышеловку”, передает телеграм-канал “Политика Страны”.

“Несмотря на то, что “Вагнер” залез в Бахмут как крысы в мышеловку, мы с вами с юга и севера продолжаем наступательные действия”, - заявил Сырский на встрече с командирами и военными.

“Вы, вместе с другими бригадами, движетесь вперед, вы добываете победу, приближаете время нашей общей победы и вы даете возможность отбиваться тем военным частям, которые будут принимать участие в наступательной операции”, - подчеркнул он.