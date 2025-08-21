Источники Reuters назвали два возможных формата мирного договора по Украине

Опубликовано: 21.08.2025 18:56 , Обновлено: 21.08.2025

Агентство Reuters сообщило о двух форматах, в которых может быть оформлено мирное соглашение по Украине. Эту информацию издание получило от трёх источников, знакомых с ходом мыслей в Кремле, и, по их данным, именно эти вопросы обсуждались на встрече президентов России и США.

Как рассказали собеседники Reuters, один из рассматриваемых путей — это заключение трёхстороннего договора Россия-Украина-США , который затем был бы признан Советом Безопасности ООН.

Второй возможный вариант — возврат к принципам стамбульских соглашений 2022 года . Этот формат подразумевал получение Украиной статуса постоянной нейтральности в обмен на гарантии безопасности от пяти постоянных членов Совбеза ООН.

Источники заявили, что это лишь возможные форматы для итогового документа. Но, по их словам, если стороны не достигнут мира, «будет ещё больше войны».

Содержательные требования России, по их словам, остались прежними: полная передача ей всей территории Донецкой и Луганской областей, отказ Украины от вступления в НАТО и гарантии отсутствия иностранных войск.

При этом, как утверждает Reuters, Кремль готов на «компромисс», предлагая «заморозить» линию фронта в Запорожской и Херсонской областях, а не требовать их полной передачи.

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Всё это, по данным агентства, обсуждали Владимир Путин и Дональд Трамп на Аляске.

В то же время в авторы статьи заявили, что позиции России и Украины по-прежнему далеки друг от друга.

Президент Владимир Зеленский неоднократно отвергал возможность уступки территорий и указывал, что стремление в НАТО закреплено в Конституции Украины.

Агентство также привело мнение эксперта из американского аналитического центра RAND, который предположил, что предложение Кремля может быть скорее «спектаклем для Трампа», чем реальной готовностью к компромиссу, поскольку требование уступить Донбасс остаётся неприемлемым для Киева.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как Зеленский фактически отверг предложения России по гарантиям безопасности.

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