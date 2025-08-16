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Опубликовано: 16.08.2025 18:33 , Обновлено: 16.08.2025

Financial Times сообщила об условиях прекращения войны, которые российский президент Владимир Путин озвучил Дональду Трампу на саммите на Аляске. Ссылаясь на четырёх человек, знакомых с ходом переговоров, издание утверждает, что Москва потребовала от Украины полностью уйти из Донецкой и Луганской областей в обмен на заморозку линии фронта в Херсонской и Запорожской областях.

По данным газеты, Трамп передал это послание президенту Украины Владимиру Зеленскому и главам европейских государств во время телефонного разговора в субботу. Он также призвал их отказаться от попыток добиться от Москвы простого прекращения огня, а вместо этого «идти прямо к мирному соглашению». В своей социальной сети Truth Social Трамп посоветовал Зеленскому «заключить сделку» с Россией.

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Как утверждает FT, Путин дал понять, что не отказался от своих главных требований, которые он называет «устранением коренных причин» конфликта. Издание, упрощая, заявило, что это подразумевает прекращение существования Украины в нынешнем виде и отказ от дальнейшего расширения НАТО на восток.

Однако он, по словам бывшего высокопоставленного кремлёвского чиновника, готов пойти на компромисс по территориальным вопросам, если эти «коренные причины» будут устранены.

[inf]По состоянию на 15 августа Россия контролирует практически всю Луганскую область и 75% Донецкой области. Украина сохраняет за собой крупные города Константиновка, Славянск и Краматорск.[/inf]

Как уточнило The New York Times, Путин отдельно потребовал гарантий официального статуса русского языка в Украине и обеспечения безопасности Украинской православной церкви Московского патриархата.

Кроме того, как сообщил телеграм-канал ЕЖ со ссылкой на Axios, у американской делегации «сложилось впечатление», что Путин открыт для переговоров по Сумской и Харьковской областям.

Источники, знакомые с позицией Зеленского, сообщили изданию, что он не согласится на передачу Донецкой области. Однако он готов обсуждать территориальный вопрос с Трампом во время их встречи в Вашингтоне, а также в формате трёхсторонней встречи с Трампом и Путиным. При этом, по сведениям FT, в Кремле заявили, что такой формат на Аляске не обсуждался.

Требования Путина и нежелание Трампа настаивать на прекращении огня возродили «глубокую тревогу» среди европейских политиков, предположила газета.

Ранее журналисты Telegraf.news сообщали, что, по мнению доктора Питера Коллетта, эксперта по языку тела и психолога, жесты Дональда Трампа всецело свидетельствовали о провале сделки, несмотря на его искренние улыбки.

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