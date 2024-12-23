«Реакция на ответ Зеленского» - Премьер Словакии Фицо объяснил, зачем летал в Москву к Путину

Опубликовано: 23.12.2024 08:10 , Обновлено: 23.12.2024

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его необъявленный визит в Москву 22 декабря стал "реакцией" на ответ президента Украины Владимира Зеленского. Политик также рассказал, о чём именно шла речь на его переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

Подробности переговоров с Путиным Фицо сам раскрыл в своих соцсетях, выложив фотографию с “деловой встречи в Москве”. Он подчеркнул, что сам он “продвигает суверенную политику всех четырех сторон”, а о своей поездке и её целях заранее проинформировал “высших представителей ЕС”.

“Моя сегодняшняя встреча стала реакцией на президента Украины Владимира Зеленского, который в четверг ответил на мой личный вопрос о том, что он против любого транзита газа через Украину на нашу территорию”, - пояснил Фицо.

По словам словацкого премьера, Зеленский настаивает на введении санкций “против российской ядерной программы”, что, по его словам, “наносит финансовый ущерб Словакии” и “ставит под угрозу” выработку электроэнергии на АЭС в Словакии и для властей страны является “неприемлемым”.

“Президент России Владимир Путин подтвердил готовность России продолжать поставки газа на Запад и в Словакию, что после 1 января 2025 года практически невозможно, учитывая позицию украинского президента”, - рассказал Фицо по итогам переговоров.

Премьер-министр Словакии также заявил, что в числе вопросов, которые ему удалось обсудить с Путиным, была и ситуация непосредственно в Украине, а также “возможности скорейшего мирного окончания войны”.

Ранее в этом месяце, как сообщил Telegraf.news, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может рассмотреть возможность продолжения транзита российского газа при условии, что Москва не получит денег до окончания войны, заявил в четверг президент Владимир Зеленский.

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В свою очередь премьер Словакии пригрозил Украине конфликтом, если та откажется продлить транзит российского газа по своей территории в Словакию и Венгрию.

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