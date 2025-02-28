«Разве я такое говорил?» - Трамп открестился от заявления, в котором назвал Зеленского «диктатором»

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Опубликовано: 28.02.2025 07:26 , Обновлено: 28.02.2025

Президент Дональд Трамп 27 февраля на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Овальном кабинете открестился от собственных слов об украинском лидере Владимире Зеленском. Один из журналистов прямо попросил американского президента прокомментировать его слова о то, что он считает Зеленского "диктатором".

Когда репортер спросил Трампа, считает ли он по-прежнему Зеленского “диктатором”, тот попытался сделать вид, что вообще не делал подобных заявлений.

“Я это сказал? Не могу поверить, что я это сказал. Следующий вопрос”, — коротко ответил Трамп.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Трамп обрушился с критикой на президента Украины 19 февраля и публично назвал его “диктатором”, обострив заочную перепалку между двумя лидерами, которая началась после того, как Трамп обвинил Киев в развязывании войны с Россией. Обвинения Трампа прозвучали на его странице в социальной сети Truth Social, всего через несколько часов после того, как Зеленский обвинил его в “повторении российской дезинформации”.

«Неправильно и опасно» — Европейские лидеры раскритиковали Трампа, назвавшего Зеленского «диктатором»

Европейские лидеры риторику Трампа не поддержали. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц назвал позицию американского президента “неправильной и опасной”.

Есть ли правда в скандальных заявлениях Трампа о Зеленском и Украине? Американские журналисты сопоставили факты