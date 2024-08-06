Разработчики TikTok согласились удалить функцию с "эффектом привыкания" после жалоб в ЕС. О чём речь?

Опубликовано: 06.08.2024 15:18 , Обновлено: 06.08.2024

Разработчики китайской видеоплатформы TikTok согласились удалить функцию с системой вознаграждений за просмотр видеороликов, которая про мнению исполнительной комиссии Евросоюза, создавала "эффект привыкания" у подростков и детей. Об этом сообщило издание Mirror.

Напомним, что в апреле текущего года Европейский союз решил ввести ограничения на использование некоторых функций TikTok на своей территории в случае, если компания не устранит проблемы “токсичного” влияния на психику детей.

Речь шла о версии приложения TikTok Lite , которая была запущена в Испании и Франции. Она позволяла пользователям зарабатывать баллы за подписку на создателей контента, лайки или приглашение друзей присоединиться к TikTok. Затем эти баллы можно было обменять на ваучеры Amazon и подарочные карты PayPal. TikTok заявлял, что вознаграждения доступны только пользователям в возрасте от 18 лет и старше, которые должны были подтвердить свой возраст.

Таким образом, пользователи могли смотреть до часа видео ежедневно, чтобы получать награды, которые были эквивалентны сумме в $1,09 в день. Весной комиссия начала расследование из-за опасений, что в TikTok не оценили должным образом потенциальный «эффект привыкания» от этой функции. Особенно комиссию волновало воздействие такой возможности на детей, ведь в приложении отсутствовали “эффективные механизмы проверки возраста».

Разработчики TikTok пообещали удалить эту функцию, хотя и не признали никаких нарушений “Закона о цифровых услугах” ЕС.

“Функции дизайна на платформах с эффектами привыкания ставят под угрозу благополучие их пользователей. Вот почему мы сделали обязательства TikTok в рамках DSA юридически обязательными”, - объяснила европейский комиссар по цифровым вопросам Маргрет Вестагер.

Тем не мене разрешение этого спорного вопроса с TikTok Lite не повлияет на более раннее расследование, начатое против TikTok, в котором основное внимание уделялось вопросам защиты несовершеннолетних, прозрачности рекламы, доступа к данным для исследователей и снижения рисков «поведенческой зависимости» и вредоносного контента.

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