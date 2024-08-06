Маск создал искусственный интеллект, которой врал американцам. Зачем?

Опубликовано: 06.08.2024 09:15 , Обновлено: 06.08.2024

Госсекретари пяти штатов США отправили письмо Илону Маску с призывом внести изменения в чат-бот Grok, работающий на платформе Х (бывший Twitter). Дело в том, что искусственный интеллект утверждал, мол, кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис пропустила сроки голосования в девяти штатах Америки. В связи с этим госсекретари заявили, что изменения в чат-бот нужно "внести немедленно", чтобы избиратели могли получать "правильную информацию".

По словам представителей пяти штатов — Мичигана, Миннесоты, Нью-Мексико, Пенсильвании и Вашингтона, миллиардера и владельца соцсети Х Илона Маска нужно призвать к ответственности и сделать так, чтобы созданный им чат-бот предоставлял достоверную информацию о президентских выборах.

“Итак, если вы планируете баллотироваться в президенты в любом из этих штатов, возможно, вам захочется проверить, не опоздали ли вы уже на корабль. Но всегда есть 2028 год, верно?” — написал чат-бот Grok.

Несмотря на то, что Grok, который Маск запустил ещё в марте, был доступен лишь для премиальных подписчиков X, искусственный интеллект соврал о статусе Харрис в избирательном бюллетене. В свою очередь госсекретари пяти штатов подчеркнули, что такого рода ложь может “сильно повлиять на восприятие и поведение” избирателей на выборах, передала британская газета The Guardian.

“Эта дезинформация широко распространена. Она постоянно дублируется, её распространяют снова и снова. Что ещё мы увидим на Grok? Что ещё мы увидим на X, что увековечивает недостоверную информацию?”, — заявил госсекретарь Миннесоты Стив Саймон.

После запуска Grok в социальной сети Х, принадлежащей Маску, он представил его пользователям как “альтернативного и мятежного” чат-бота с искусственным интеллектом. По идее миллиардера, Grok должен был отвечать на “острые вопросы, которые отвергаются большинством других систем искусственного интеллекта”. К слову, на претензию госсекретарей американский миллиардер пока не ответил.

Ранее Telegraf.news писал, что предвыборный штаб Камалы Харрис обвинил Илона Маска в распространении “лжи ради манипуляции” после того, как миллиардер опубликовал в своем аккаунте X (соцсети, которую он когда-то купил, по его словам, для распространения правды без цензуры) смонтированное видео (дипфейк) с участием вице-президента США.

Маск нарушил правила своей соцсети X и опубликовал дипфейк с Камалой Харрис