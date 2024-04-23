"Вызывает привыкание, как сигареты" — Евросоюз пригрозил ограничить функционал TikTok Lite из-за "влияния на психику детей"

Опубликовано: 23.04.2024 12:38 , Обновлено: 23.04.2024

Европейский союз решил ввести ограничения на использование некоторых функций TikTok Lite на своей территории в случае, если компания не устранит проблемы "токсичного" влияния на психику детей. Об этом сообщило издание Guardian.

Комиссар по цифровым технологиям ЕС Тьерри Бретон назвал новую китайскую платформу по обмену видео TikTok Lite “токсичной” из-за того, что разработчики добавили в приложение систему вознаграждений за просмотр видеороликов.

В частности, Tiktok Lite предложил пользователям такие призы, как ваучеры Amazon, подарочные карты или валюту Tiktok Coins - баллы за выполнение “задач”, которые включают просмотр видео, лайки, подписку на авторов, а также приглашение друзей присоединиться. По мнению комиссии, это может содействовать тому, что дети пристрастятся к просмотру видео, что в конечном итоге пагубно скажется на их психике.

Бретон заявил журналистам, что новое приложение TikTok «может быть таким же токсичным и вызывающим привыкание, как сигареты».

Он сказал, что хотя основное приложение TikTok и предлагает пользователям «развлечение и чувство связи», оно также сопрягается с “значительным риском для детей, а именно: зависимостью, тревогой, депрессией, расстройствами пищевого поведения и низкой концентрацией внимания».

Комиссия дала TikTok время до среды, чтобы «представить аргументы в свою защиту”, после чего примет окончательное решение о мерах по обеспечению безопасности и законности.

«Если TikTok не предоставит убедительных доказательств безопасности, чего он не смог сделать сейчас, мы готовы принять временные меры DSA, включая приостановку «программы вознаграждений» TikTok Lite”, — заявил Тьерри Бретон в соцсети Х.

Ранее Telegraf.news писал о том, что комитет Палаты представителей Конгресса США единогласно проголосовал в четверг, 7 марта, за двухпартийный законопроект, которое обяжет китайскую компанию ByteDance продать TikTok. В случае отказа, соцсети может быть запрещена в Соединенных Штатах.

Конгресс США решил заставить китайских владельцев продать TikTok. Что будет с соцсетью?