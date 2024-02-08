Разработчики Coca-Cola пообещали напиток с новым вкусом

Опубликовано: 08.02.2024 12:43 , Обновлено: 08.02.2024

Компания Coca-Cola анонсировала новый вкус. Пообещали запустить в производство две версии – с сахаром и без. Так что же ощутят вкусовые рецепторы любителей такого рода напитков?

В компании заявили, что новинка будет сочетать в себе традиционный вкус кока-колы с ароматами малины и пряностей, сообщил CNN.

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Такое пополнение линейки вкусов Coca-Cola произошло впервые за несколько лет. В компании рассказали, что на это решение их подтолкнули предпочтения потребителей, «которые ищут более смелые вкусы». Среди покупателей Coca-Cola провели исследование, и оказалось, что многие из них хотят попробовать привычный напиток со вкусом пряностей. Малина тоже оказалась востребованной: в автоматах, где можно смешивать вкусы, в 2022 году ее выбрали 5 миллионов раз.

До сих пор новые вкусы у Coca-Cola появлялись только в ограниченных сериях, а формально последним нововведением стало появление Coca-Cola Cherry Vanilla в 2020 году.

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