Влейте колу в фарш и оставьте на 10 минут. Какими на вкус получатся котлеты?

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Опубликовано: 17.10.2023 11:03 , Обновлено: 17.10.2023

Котлеты — одно из самых популярных блюд в мире, которые можно приготовить из различных видов мяса. Но что произойдет, если добавить в фарш необычный ингредиент, например, колу? По рецепту понадобится совсем немного этого напитка.

Зачем добавлять колу в мясо и фарш?

Вы, наверное, и не подозревали, что можно готовить блюда с кока-колой. Однако “король газировки” уже много лет используют в кулинарии, например, на юге США, особенно в маринадах и соусах для говядины и свинины, [link href=“https://www.foodtown.com/articles/cooking-with-coca-cola#:~:text=If%20you” re%20not%20from,for%20a%20long%20slow%20brine.”] пишет [/link] Foodtown.

Дело в том, что ее сладковатая кислотность помогает… смягчить мясо.

К слову, большинство эффективных маринадов включают в себя цитрусовые или уксусную кислоту, чтобы расщепить некоторые белки в мясе. И кока-кола делает то же самое.

Чтобы получить вкусный сладкий и соленый маринад для мяса, в Сети советуют смешать колу, соевый соус, лимонный сок, чеснок и кисло-сладкий соус.

Однако некоторые рекомендуют добавлять колу просто в фарш. Как отметили на сайте Shareinfo, тогда их вкус “становится слегка сладковатым”, поэтому приготовленные таким образом котлеты “прекрасно сочетаются с картофелем и свеклой”.

Новость Телеграф

Рецепт вкусных котлет

Ингредиенты:

500 г мясного фарша;

2 луковицы;

2 зубчика чеснока;

200 г панировочных сухарей;

200 мл воды;

1 яйцо;

соль и перец по вкусу;

небольшая банка колы.

Способ приготовления:

Залейте фарш кока-колой и оставьте на 10 мин, затем слейте напиток и переложите в миску.

[info_b]Впрочем, если вам кажется это лишним или странным, не добавляйте напиток. Котлеты получатся вкусными и без него.[/info_b]

Измельчите лук и чеснок в кухонном комбайне, затем добавьте к мясу.

Панировочные сухари залейте 200 мл воды, перемешайте и добавьте к фаршу. Потом вбейте в смесь яйцо, посыпьте солью и перцем.

Вымесите фарш и сформируйте котлеты, а затем обжарьте их на раскаленной сковороде с растительным маслом.

Также вы можете приготовить соус. Для этого вам понадобится:

кетчуп — 50 г (примерно 2,5 ст.л.);

горчица — 50 г;

соевый соус — 50 мл;

кока-кола — 50 мл.

Смешайте все ингредиенты и вылейте соус на сковороду к котлетам. Потушите минут 5-10 на среднем огне — и готово!

А ранее Телеграф писал, что вкусные и сочные котлеты необязательно делать из мяса. Вы можете поэкспериментировать и заменить фарш на другие продукты. Поверьте, вы не пожалеете. В некоторых случаях мясной вкус даже сохранится. Попробуйте эти 4 лучших рецепта.

Новость Телеграф