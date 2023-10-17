Влейте колу в фарш и оставьте на 10 минут. Какими на вкус получатся котлеты?
Котлеты — одно из самых популярных блюд в мире, которые можно приготовить из различных видов мяса. Но что произойдет, если добавить в фарш необычный ингредиент, например, колу? По рецепту понадобится совсем немного этого напитка.
Зачем добавлять колу в мясо и фарш?
Вы, наверное, и не подозревали, что можно готовить блюда с кока-колой. Однако “король газировки” уже много лет используют в кулинарии, например, на юге США, особенно в маринадах и соусах для говядины и свинины, [link href=“https://www.foodtown.com/articles/cooking-with-coca-cola#:~:text=If%20you” re%20not%20from,for%20a%20long%20slow%20brine.”] пишет [/link] Foodtown.
Дело в том, что ее сладковатая кислотность помогает… смягчить мясо.
К слову, большинство эффективных маринадов включают в себя цитрусовые или уксусную кислоту, чтобы расщепить некоторые белки в мясе. И кока-кола делает то же самое.
Чтобы получить вкусный сладкий и соленый маринад для мяса, в Сети советуют смешать колу, соевый соус, лимонный сок, чеснок и кисло-сладкий соус.
Однако некоторые рекомендуют добавлять колу просто в фарш. Как отметили на сайте Shareinfo, тогда их вкус “становится слегка сладковатым”, поэтому приготовленные таким образом котлеты “прекрасно сочетаются с картофелем и свеклой”.
Рецепт вкусных котлет
Ингредиенты:
- 500 г мясного фарша;
- 2 луковицы;
- 2 зубчика чеснока;
- 200 г панировочных сухарей;
- 200 мл воды;
- 1 яйцо;
- соль и перец по вкусу;
- небольшая банка колы.
Способ приготовления:
Залейте фарш кока-колой и оставьте на 10 мин, затем слейте напиток и переложите в миску.
[info_b]Впрочем, если вам кажется это лишним или странным, не добавляйте напиток. Котлеты получатся вкусными и без него.[/info_b]
Измельчите лук и чеснок в кухонном комбайне, затем добавьте к мясу.
Панировочные сухари залейте 200 мл воды, перемешайте и добавьте к фаршу. Потом вбейте в смесь яйцо, посыпьте солью и перцем.
Вымесите фарш и сформируйте котлеты, а затем обжарьте их на раскаленной сковороде с растительным маслом.
Также вы можете приготовить соус. Для этого вам понадобится:
- кетчуп — 50 г (примерно 2,5 ст.л.);
- горчица — 50 г;
- соевый соус — 50 мл;
- кока-кола — 50 мл.
Смешайте все ингредиенты и вылейте соус на сковороду к котлетам. Потушите минут 5-10 на среднем огне — и готово!
А ранее Телеграф писал, что вкусные и сочные котлеты необязательно делать из мяса. Вы можете поэкспериментировать и заменить фарш на другие продукты. Поверьте, вы не пожалеете. В некоторых случаях мясной вкус даже сохранится. Попробуйте эти 4 лучших рецепта.