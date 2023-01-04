Раненый в ресторане Рогозин отправил Макрону осколок, который из него достали

Опубликовано: 04.01.2023 10:21 , Обновлено: 04.01.2023

Раненый в ресторане Донбасса бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин 4 января попросил передать осколок, который достали из него во время операции, президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Он написал письмо с соответствующей просьбой на имя посла Франции в России Пьера Ливи, с которым «вместе ездил на Байконур и Бородинское поле».

Рогозин также попросил сказать Макрону, что «никто не избежит ответственности за военные преступления Франции, США, Великобритании, Германии и других стран НАТО в Донбассе».

Вот полный текст письма:

По словам экс-главы Роскосмоса, металлический осколок размером 3×4 мм вошел ему выше правой лопатки. В свою очередь в СМИ писали, что Рогозин «получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также проникающее осколочное ранение левого бедра».

Напомним, 21 декабря Рогозин отмечал день рождения в донецком ресторане «Шеш-Беш». Заведение попало под обстрел, погибли два человека. Глава правительства самопровозглашенной ДНР Виталий Хоценко был ранен. Рогозина доставили в госпиталь в Москве, где провели операцию по извлечению осколка.