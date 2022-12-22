Рогозин получил ранения ягодиц и головы в Донецке

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Опубликовано: 22.12.2022 08:05 , Обновлено: 15.11.2024

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин во время празднования дня рождения в ресторана Донецка попал под обстрел и получил ранения. Об этом сообщили ряд российских СМИ.

По информации телеграм-канала Baza, Рогозин «получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также проникающее осколочное ранение левого бедра».

Там же сообщили, что также при обстреле погибли 2 человека, а еще 5 ранены.

Обновлено Пострадал также Виталий Хоценко, глава правительства самопровозглашенной Донецкой Народной Республики.

Тем временем сам экс-глава «Роскосмоса», по утверждению RT, сказал: «Ранен в спину. Жить буду. Осколок [прошёл] в сантиметре от позвоночника».

В свою очередь депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев отметил в комментарии ТАСС, было три прилета, «четко, ровно в гостиницу». Там было «несколько гостей, охрана Дмитрия Олеговича, его соратники». И выразил уверенность, что обстрел вели по наводке.

Кроме того, СМИ пишут, что для удара использовали 155-миллиметровую самоходную французскую артиллерийскую установку Caesar. А по данным Wargonzo, характер разрушений может также свидетельствовать о том, что прицельный удар был нанесен точечной реактивной артиллерией или дальнобойным снарядом Excalibur.

Ранее Телеграф писал, что в конце октября экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин приехал на оккупированные территории Донецкой области. А позднее поделился фото с «фронта» уже в Запорожской области.