Рогозин показал, как выглядит после ранения и операции

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Опубликовано: 29.12.2022 11:11 , Обновлено: 29.12.2022

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин 29 декабря опубликовал в своих соцсетях фотографию после ранения в ресторане Донецка и операции в Москве.

«Всегда побеждает тот, кто готов идти до конца», — написал он.

Напомним, 21 декабря Рогозин отмечал день рождения в донецком ресторане «Шеш-Беш». Заведение попало под обстрел, погибли два человека. Глава правительства самопровозглашенной ДНР Виталий Хоценко был ранен.

По словам самого экс-главы «Роскосмоса», металлический осколок размером 3×4 мм вошел ему выше правой лопатки. В свою очередь телеграм-канал Baza сообщил, что Рогозин получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также проникающее осколочное ранение левого бедра.

Рогозина доставили в госпиталь в Москве, где провели операцию по извлечению осколка.

Тем временем Госпогранслужба Украины заявила, что удар по ресторану, где экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин то ли отмечал день рождения, то ли проводил «рабочую встречу в узком кругу», был «уведомлением» о незаконном пересечении границы Украины.