Раненого Рогозина решили вывезти в Москву из-за «сложности»

Опубликовано: 23.12.2022 08:18 , Обновлено: 23.12.2022

Бывшего главу «Роскосмоса», которого ранило при обстреле гостиницы и ресторана «Шуш-Беш» в Донецке не прооперировали и «из-за сложности» решили транспортировать в Москву. Об этом сообщил его помощник.

«Врачи в Донецке и в Ростове-на-Дону не решились делать операцию, учитывая ее сложность. После транспортировки в Москву решение о необходимой медицинской помощи будет принимать консилиум врачей», — сказал он.

Отметим, что по поводу ранения Рогозина в СМИ пишут противоречивую информацию.

По словам самого экс-главы «Роскосмоса», металлический осколок размером 3×4 мм вошел ему выше правой лопатки.

В свою очередь телеграм-канал Baza сообщил, что Рогозин получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также проникающее осколочное ранение левого бедра.

Напомним, Госпогранслужба Украины заявила, что удар по ресторану, где экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин то ли отмечал день рождения, то ли проводил «рабочую встречу в узком кругу», был «уведомлением» о незаконном пересечении границы Украины.

А в Кремле, кажется, не сильно пожалели Дмитрия Рогозина, который, по некоторым данным, получил ранение в ягодицу. Дмитрий Песков сказал, что российские чиновники обязаны посещать «новые регионы РФ», несмотря на риски.